Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: 'Suç unsuru bulunamadı'

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, emniyet güçlerinin gerekli evraklarda inceleme yaptıktan sonra "Suç unsuruna rastlanmamıştır" şeklinde tutanak tuttuktan sonra herhangi bir belgeyi götürmeden belediyeden ayrıldıklarını açıkladı.

"Başımız dik, alnımız ak görevimizin başındayız" ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, "Yaşanan durumun benimle ya da belediyemizin hükmü şahsiyetiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak bazı memurlar suçlanmaktadır ve bu suçlamalar kurumsal değil kişisel olarak yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yolsuzlukla, rüşvetle ve suistimalle en büyük mücadeleyi biz yapıyoruz. Bunu da herkes biliyor. Adeta bir emniyet müdürü gibi bu tür işlerin peşine düşüyoruz ve kimseye taviz vermiyoruz" dedi.

Başkan Soner Çetin, iddia edilen rüşvet suçunun bir memur suçu olduğunu ve belediyenin kurumsal yapısını bağlayan bir durum olmadığını vurguladığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Devlet elbette görevini yapacaktır. Bizler de her türlü desteği sağlayacağız. Biz şeffaf bir yönetim anlayışı benimsediğimiz için her zaman bilgi ve belge vermeye hazırız. Zaten bu tür rüşvet gibi suçlara bulaştığını düşündüğümüz kişileri biz adli makamlara şikayet ediyor ve gereğinin yapılmasını istiyoruz. Emniyetten arkadaşlar bazı memurlarla ilgili suç iddialarıyla ilgili belediyemize geldiler, kendilerine her türlü kolaylığı sağladık işbirliğini yaptık. İstedikleri belgeler üzerinde incelemelerde bulundular."

İnceleme yapılan belgelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirten Başkan Soner Çetin, "Polis de zaten 'suç unsuruna rastlanmamıştır' şeklinde tutanak tutmuştur. Herhangi bir belgeyi de götürmemiştir. Bizler işimizi düzgün yapmanın vicdani rahatlığı içinde görevimizin başındayız. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza güveniyoruz, onların böyle bir suç işlediğine inanmıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA