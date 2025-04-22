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Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy hızlı tren hattının şantiyesine ziyaret

Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy hızlı tren hattının şantiyesine ziyaret
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, yapımına devam edilen Kayseri-Yerköy hızlı tren hattının şantiyesini ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, yapımına devam edilen Kayseri-Yerköy hızlı tren hattının şantiyesini ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yapımı devam eden hattın Kayseri'nin ulaşımına önemli katkılar sunacağını belirten Çopuroğlu, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Kayseri-Ankara arası yaklaşık 2 saate, Kayseri-İstanbul arasının ise 5.5 saate düşeceğinin altını çizen Çopuroğlu, "Ulaştırma altyapımıza değer katan bu proje, hükümetimizin Kayseri'ye ve bölgemize verdiği önemin bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ulaşımdan sağlığa, enerjiden eğitime kadar her alanda ciddi yatırımlar hayata geçiriliyor. Bu çalışmalar da bunun bir parçasıdır" dedi.

Kayseri'nin hızlı trenle Ankara'ya daha kısa sürede bağlanacak olmasının şehre ekonomik ve sosyal katkılar sağlayacağını vurgulayan Çopuroğlu, "Bu hat sayesinde hem zaman hem maliyet açısından önemli kazanımlar elde edilecek. Özellikle iş dünyamız, sanayicilerimiz ve öğrencilerimiz açısından büyük kolaylık sağlayacak. Kayseri artık daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşuyor. Bu da şehrimizin gelişimine doğrudan katkı sunacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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