AK Parti'li Cıngı, Türkiye'nin küresel diplomasiye yön veren bir aktör olduğunu söyledi

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, " Türkiye, gelişmeleri takip eden değil artık uluslararası gündemin oluşmasına katkı sunan, sözü dinlenen ve küresel diplomasiye yön veren başlıca aktörlerden biridir." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 2026 NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye açısından stratejik anlam taşıdığını belirtti.

NATO'nun tarihi ve Türkiye'nin Örgüt'teki yeri hakkında bilgi veren Cıngı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"NATO'nun liderler zirvesine ev sahipliği yapmak, Türkiye'nin uluslararası prestiji, diplomatik ağırlığı ve güvenilirliği açısından son derece kıymetlidir. 7-8 Temmuz tarihlerinde tüm dünyanın gözü Ankara'da olacaktır. Küresel medya, uluslararası karar alıcılar, çok uluslu yatırım çevreleri ve milyonlarca insan zirveyi yakından takip edecek, burada yapılacak görüşmeler, verilecek mesajlar ve alınacak kararlar yalnızca NATO'nun geleceğini değil, küresel istikrarı ve güvenliği de doğrudan etkileyecektir."

Ak Parti'li Cıngı, Türkiye'nin artık güvenlik üreten, teknoloji geliştiren ve NATO'nun savunma ekosistemine yön veren başlıca ülkelerden biri haline geldiğinin uluslararası düzeyde de kabul edildiğini vurguladı.

Murat Cahid Cıngı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemiz, savunmadan diplomasiye, teknolojiden enerji güvenliğine, dış politikadan uluslararası ticarete kadar her alanda küresel ölçekte söz sahibi olma hedefiyle emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye, gelişmeleri takip eden değil artık uluslararası gündemin oluşmasına katkı sunan, sözü dinlenen ve küresel diplomasiye yön veren başlıca aktörlerden biridir."