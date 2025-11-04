Haberler

Çin ve Rusya Tüm Alanlarda İş Birliğini Güçlendirme Kararını Aldı
Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Pekin'deki görüşmelerinde iş birliği alanlarını genişletme ve dış zorluklara karşı birlikte hareket etme kararı aldı. İki ülke enerji, tarım, uzay ve dijital ekonomi gibi sektörlerde ortak projeleri destekleyecek.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya gelerek, "tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme ve dış zorluklara uygun şekilde karşılık verme" konusunda anlaştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Mişustin, dün Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşmesinin ardından bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya gelen ikili, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme çalışmalarını ele aldı.

"Çin-Rusya ilişkilerini korumak, sağlamlaştırmak ve geliştirmek iki taraf için de stratejik bir tercihtir"

Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çin Devlet Başkanı Xi görüşmede, Mişustin'e "Çin-Rusya ilişkileri, çalkantılı dış ortama rağmen, daha yüksek düzeyde ve daha kaliteli gelişmeye doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Çin-Rusya ilişkilerini korumak, sağlamlaştırmak ve geliştirmek iki taraf için de stratejik bir tercihtir" dedi. Görüşmede, iki ülkenin iş birliğini geliştirebileceği ve büyüme için yeni alanlar oluşturabileceği enerji, tarım, uzay, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi sektörler vurguladı.

Rusya ile Çin tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı

Kremlin'den yapılan açıklamada, Mihail Mişustin'in ziyaretinin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle ağır Batı yaptırımları altında bulunduğu ve Çin ile ticaretteki son yavaşlamayı durdurmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Rusya hükümetinin internet sitesinde yayımlanan ortak bildiride, iki ülke "tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme ve dış zorluklara uygun şekilde karşılık verme" konusunda anlaştı.

Rus haber ajansı TASS ise Rus Başbakan Mişustin'in, her iki taraf için de karşılıklı yatırımları ve ortak projeleri desteklemek adına elverişli şartlar oluşturmaya devam etmenin önemli olduğunu söylediğini aktardı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
