Çin ve Rusya Liderleri, Zafer Günü'nde Bir Araya Geldi

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı elde edilen başarının kutlandığı Zafer Günü etkinlikleri için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Çin, Avrupa ve ABD'nin tepkisini çekecek bir zirvenin ev sahipliğini yapıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı elde edilen başarının kutlandığı Zafer Günü etkinlikleri için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kremlin Sarayı'ndan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, iki ülke arasındaki pratik iş birliği, ayrıca küresel ve bölgesel konular ile çok taraflı platformlardaki iş birliği ele alındı" denildi.

Açıklamaya göre toplantıda açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Xi, "Tianjin kentinde dün düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katıldık. Yarın siz Sayın Başkan ile birlikte, 5 kıtadan devlet başkanları, uluslararası kuruluş temsilcileri ve onur konuklarıyla birlikte Çin halkının Japon işgalcilere karşı direniş savaşındaki zaferinin ve Dünya Anti-Faşist Savaşı'ndaki zaferin 80. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Çin-Rusya ilişkileri, devletler arası ilişkilerde bir model haline gelmiştir"

İki ülkenin yan yana olduğunu vurgulayan Xi Jinping, "Bu, Çin ile Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndaki başlıca galip ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak büyük sorumluluğunu güçlü biçimde ortaya koymaktadır. İki ülkenin, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve tarihi gerçekliğini kararlılıkla savunma iradesini açıkça göstermektedir. Çin-Rusya ilişkileri, uluslararası konjonktürün sınamalarına dayanmış ve devletler arası ilişkilerde bir model haline gelmiştir. Daimi iyi komşuluk, dostluk, kapsamlı stratejik etkileşim, karşılıklı fayda ve kazan-kazan iş birliği örneği" dedi.

Çin ve Rusya'nın, iş birliğinde verimli sonuçlar elde ettiğine vurgu yapan Çin Devlet Başkanı, "Sizlerle birlikte, ulusal kalkınma ve refah konusunda birbirimizi desteklemeye, uluslararası adalet ve eşitliği kararlılıkla savunmaya, daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin oluşturulmasını ilerletmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Çinli dostlarımızla yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise toplantıda, Xi Jinping'e "değerli dostum" sözleriyle seslendi. Putin, "Ben ve tüm Rus heyeti, Çinli dostlarımız ve meslektaşlarımızla yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Tüm heyetimize gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Yakın temaslarımız, Rusya-Çin ilişkilerinin stratejik niteliğini yansıtıyor. Bu ilişkiler, benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu, Mayıs ayında Rusya'ya yaptığınız ziyaret ve birlikte, Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki Zafer'in 80. yıldönümünü kutladığımız etkinliklerde açıkça görüldü" ifadelerini kullandı.

Yarın Pekin'de yapılacak kutlamalara değinen Putin, "Biz de bu etkinliklere birlikte katılacağız. Az önce söylediniz, yağmur olabilir. Ama eminim ki bu, bayram sevincimizi gölgelemez; Çin Silahlı Kuvvetleri, kendilerine has ihtişamla bu resmi töreni gerçekleştirecektir. Tıpkı 2015'te, on yıl önce olduğu gibi, Moskova ve Pekin'de Büyük Zafer'in yıldönümünü birlikte kutlama kararımız özel bir anlam taşımaktadır. Bu, halklarımızın İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki kahramanlıklarına bir saygı duruşudur. Aynı zamanda, ülkelerimizin Avrupa ve Asya cephelerinde zaferin kazanılmasındaki kilit rolünün teyididir ve tarihi gerçeği ile adaleti savunma konusundaki ortak kararlılığımızın bir göstergesidir" dedi.

"O zaman birlikteydik, şimdi de birlikteyiz"

"Atalarımız, barış ve özgürlük uğruna ağır bir bedel ödedi" diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bunu unutmuyoruz, hatırlıyoruz. Bu, bugün ve gelecekteki başarılarımızın temelini oluşturuyor. 1930'lu yıllarda ve 1945'teki iş birliğimizi çok iyi hatırlıyoruz. Silah arkadaşlığımızın hatırası, güven, karşılıklı destek ve ortak çıkarları koruma konusundaki kararlılık, Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimin temelini oluşturdu. O zaman birlikteydik, şimdi de birlikteyiz. Eminim ki bugünkü görüşmelerimizde hem güncel konular hem de geleceğe yönelik planlar, en üst düzeyde değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi. - PEKİN