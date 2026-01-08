Çin 15. 5 Yıllık Planını Tanıttı

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 'Çin'in 15'inci 5 Yıllık Planı ve Dünyaya Fırsatları' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Çin'in yeni kalkınma planı kapsamında ekonomik, teknolojik ve küresel iş birliği konuları ele alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin düzenlediği 'Çin'in 15'inci 5 Yıllık Planı ve Dünyaya Fırsatları' etkinliğinde Çin'in önümüzdeki döneme ilişkin kalkınma hedefleri, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve bu sürecin dünya ekonomisine sunacağı fırsatlar ele alındı. Etkinlikte Çin'in 5 yıllık planında yenilikçilik ve yüksek kaliteli kalkınma başlıklarının öne çıktığı ve planın uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. Ayrıca etkinlikte, Çin ile diğer ülkeler arasında ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek yeni iş birliği imkanları da masaya yatırıldı.

"Bu toplantı Türkiye'de de ilgi görmüştür"

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, "Çin'in önümüzdeki 5 yıllık gelişimi için gerekli planlar yapılmştır. Bu toplantı, uluslarası toplumların dikkatini çekmiş ve Türkiye'de de ilgi görmüştür" diye konuştu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Mali ve Ekonomik İşler Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu ise, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin nasıl daha üst seviyeye taşınabileceği sorusu üzerine, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin-Türkiye stratejik ilişkileri gelişme eğilimini korumaktadır. Herkes biliyor ki geçtiğimiz ağustos ayında Başkanımız Jinping ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde bir araya geldi ve ikili ilişkiler konusunda önemli mutabakata varmıştır. Biz Türk tarafıyla birlikte çaba sarf ederek, önemli ikili mutabakatları hayata geçirmeye hazırız. Birincisi, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeli, Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinin temelini sağlamlaştırmalıyız. Çin tarafı her zaman olduğu gibi Türk tarafının kendi ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekleyecek, Türk tarafının kendine uygun olan gelişme yolunda ilerlemesini destekleyecek. Yabancı güçlerin demokrasi ve insan hakları kisvesi altında Türkiye'nin iç işlerine karışmasına kararlılıkla karşıyız" şeklinde konuştu.

Çin'de ortalama ömür 79 yaşına ulaştı

Bu toplantının Ekim 2025 yılından beri hazırlandığını ve toplumsal değişime dair 15'inci 5 yıllık planın onaylandığını belirten Wenxiu, bu kapsamda Çin'in ekonomik anlamda gelişimine dair bilgilerin ele alındığını ve genel strateji planların uygulamaya konulacağını ifade etti. İlk olarak 1953'te başlayan 5 yıllık planların 2025 yılına kadar 15 kez uygulandığını vurgulayan Wenxiu, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Çin'in hem pandemi hem de dış güçlerin yaptırımlarıyla bir hayli zorluklarla karşılaştığının altını çizdi. 2025 yılında Çin'in ekonomik hacminin 140 trilyon dolara ulaştığını da açıklayan Wenxiu, Çin'in ortalama ekonomik büyümesinin yüzde 5,4'lere ulaştığını belirtti. Wenxiu, bunun yanı sıra Çin'de ortalama bir kişinin 79 yaşına kadar yaşadığını ve bu rakamın da orta gelirli ekonomilerde ilk sıralarda yer aldığını ifade etti.

Düzenlenen programa Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Mali ve Ekonomik İşler Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu, Çin Komünist Partisi Dışişleri Müdür Yardımcısı Yu Wei ve Merkez Maliyet ve Ekonomi Komitesi Bakan Yardımcısı Zhu Dantao, akademisyenler ve iş dünyası temsilcileri katıldı. - ANKARA