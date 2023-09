Çin Büyükelçisi Liu Shaobin, "Çin Ekonomisi ve Çin- Türkiye İlişkileri" konulu basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüm. Çin'in ekonomik durumu ve Çin ile Türkiye ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin Çankaya'da bulunan Çin Halk Cumhuriyet Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla buluştu. Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Shaobin, BRICS Zirvesi, Çin ekonomisi ve Türkiye-Çin ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı.

"Bu yılın başından beri Çin'in ekonomik durumu her alanda iyi bir ivme kazanarak canlanıyor"

Çin-Türkiye ilişkilerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini ve Çin'in ekonomisinin her geçen gün yükselen bir ivme yakaladığını vurgulayan Büyükelçi Liu Shaobin "26 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çinli mevkiidaşı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme Çin ve Türkiye arasında önemli bir temastı. İki ülkenin her alanda ilişkileri geliştirmek her iki ülkenin bulunduğu bölgedeki ülkeler ve uluslararası birlikler açısından da çok önemlidir. Çin ve Türkiye ilişkileri için iki ülkenin liderlerinin vardığı mutabakatları yerine getirmek çok önemlidir. Bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımalıyız. Yeni durumda Çin ve Türkiye'nin ilişkileri daha da iyileşecektir. En takip edilen konulardan birisi Çin'in ekonomisi. Bu merak batılı ülkeler tarafından yapılan haberlerden kaynaklanıyor. Batı medyası Çin ile ilgili olarak daha karamsar görüşler paylaşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüm. Çin'in ekonomik durumu ve Çin ile Türkiye ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bu yılın başından beri Çin'in ekonomik durumu her alanda iyi bir ivme kazanarak canlanıyor. Yapılan yatırımlar karşılığını veriyor. Haziran ayında Dünya Bankası Çin ekonomisi tahmininin yüzde 5.6 artacağını ifade etti. Bu durum Çin ekonomisine olan güveni arttırıyor. Bazı batılı ülkelerden Çİn ekonomisinin zincirden koptu iddiası var. Bu onların düşünceleri. Tamamen doğru olmayan bir düşünce. Medyadaki arkadaşlar bunları daha objektif yayınlamalıdır. Çin tarzı modernleşme içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin Tahıl Koridoru ile ilgili olarak gösterdiği çabayı takdir ediyoruz"

Türkiye'nin Tahıl Koridoru ile ilgili olarak tebrik edilesi bir çaba sarf ettiğini ve 4 Eylül'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin olumlu bir sonuçla neticeleneceğini umduğunu belirten Liu Shaobin, "Birleşmiş Milletler Tahıl Koridoru Koordinatörü bizi ziyaret etti. Türkiye'nin Tahıl Koridoru ile ilgili olarak gösterdiği çabayı takdir ediyoruz. Sorunların çözümlerini bulabilir uluslararası bir birlik gösterebiliriz. Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Putin'le Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sorunları çözüme kavuşturabilir. Türkiye dengeli bir tavır gösterdi. Çin'in tavrı her zaman barış ve istikrarı sağlamaktır. İlgili tarafların sorunları siyasi bir yolla çözmesi gerekiyor. Bazı ülkeler Rusya-Ukrayna savaşını araç olarak kullanıyor ve uluslararası iş birliklerine zarar veriyorlar. Uluslararası toplumlar bu sorunu çözmek için çaba göstermeli. İnsani bir kriz ortaya çıkmadan çözülmesi gereken bir sorun. Ukrayna savaşının bitmesi için Türkiye ve Çin bir arada hareket edebilir. Çin ve Türkiye benzer tavırlara sahip iki ülke" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'nin BRICS'e katılması hakların korunması açısından olumlu olacaktır"

Çin'in Türkiye'yi BRICS'e daveti hakkındaki görüşlerini paylaşan Büyükelçi Liu Shaobin, "Türkiye'nin katılması hakların korunması açısından olumlu olacaktır" dedi.

Geçen yıl BRICS'ın genişleme sürecini başladığını ifade eden Büyükelçi, "BRICS ülkeleri ile birlikte genişleme sürecinin ilerletiyoruz. Aslında yeni yükselen ülkeler olumlu tepki gösterdiler. 20'den fazla ülke BRICS için başvuru yaptı. Ülkelerin gelişmek istediklerini gösteriyor. BRICS için tarihi bir başlangıç oldu. Uluslararası toplum içinde olumlu oldu. Çin tarafı olarak Türkiye'ni BRICS'e katılması hakların korunması açısından olumlu olacaktır" açıklamalarında bulundu.

BRİCS ülkeleri ve yerel para birimleriyle yapılan takasları değerlendiren Çin Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Liu Yuhua şu sözleri kaydetti:

"Uluslararası toplumda ABD Doları sabit olarak takas özelliğini kaybetti. Euro ve Pound takas birimi olarak öne çıkan para birimlerinden biri. ABD ise uluslararası alandaki kendi finans gücünü korumak için bazen tek taraflı önlemler alıyor. Dolar takası artık Amerika'nın küresel toplumda kendi gücünü korumak için bir araç oldu. Bu yüzden uluslararası ticarette dolar kullanmamak bir eğilim haline geldi. Çin dünyanın 2. büyük ekonomik kendi para birimimizi kullanmamız gündemde. Çin Türkiye arasında yerel para biriminin takasıyla ilgili anlaşma imzalandı. Bu işlem hacmi iki ülke arasında toplamda 14,2 milyar Yuan'ı aştı. Bu da demek ki yerel para takası aslında iyi bir eğilim haline geldi. Gelecek aşamada daha da iyiye gidecek. BRİCS ülkeleri gelişmekte olan ve büyük ülkeler yerel paralarla ticaret yapması bu ülkeler için oldukça önemli.