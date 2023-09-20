CHP Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

CHP'nin Hatay'ın Yayladığı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, tedavi için gittiği Konya'da açık kalp ameliyatı oldu. Hançar, ameliyattan bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hançar'ın cenazesinin, otopsinin ardından Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.