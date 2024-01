CHP ve TİP, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için eylem başlattı

Gezi Parkı davası hükümlüsü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Karara tepki gösteren TİP ve CHP protesto çağrısı yaptı. İstanbul ve İzmir'de toplanan gruplar, kararı protesto etmeye başladı.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü. Karara tepki gösteren TİP ve CHP, protesto çağrısında bulundu.

Çağrı sonrası İstanbul'da kalabalık bir grup toplandı. Protestoya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye İşçi Partisi yöneticileri, Sol Parti PM üyesi Alper Taş, CHP Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

BEŞİKTAŞ'TA TOPLANDILAR

Beşiktaş İskelesi'nde toplanan kalabalık "Direne, direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza", "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları attı. Grupta bulunan CHP İl Başkanı Çelik, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE "CAN ATALAY" EYLEMİ

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararı İzmir'de de protesto edildi. TİP İzmir İl Örgütü, siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar Alsancak Garı önünde toplandı.

Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde grupta bulunanlar, "Gezi halktır yargılanamaz", "Can çıkacak Meclis'te halkını savunacak", "Hatay halkı vekilini istiyor" sloganlarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne yürüyüş yaptı.