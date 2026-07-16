CHP'de 8 il başkanı görevden alındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "8 il başkanımız yönetimleriyle ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantıda, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı, ülke gündemi, ekonomi ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Sarı, MYK'de partiyle ilgili konuların değerlendirildiğini belirterek, yaklaşık 2 yıldır tartışılan sürecin, 21 Mayıs'ta "mutlak butlan" davasıyla sonuçlandığını anımsattı.

Bu sürecin başından beri son derece kötü yönetildiğini savunan Sarı, şunları kaydetti:

"Şimdi sormak istiyorum, kim butlancı? Mutlak butlan kararıyla zorunlu bir biçimde CHP yönetimine gelen ve partiyi içinde bulunduğu bu cendereden çıkartmak yükümlülüğünde olan bizler mi butlancıyız? Yoksa yaptıkları iş ve eylemle buna neden olan, bunu yok sayan, süreci kötü yöneten arkadaşlar mı butlancı? Çok açık bir biçimde partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancılardır, bizler butlancı değiliz. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız."

Müslim Sarı, kendilerinin "kayyumcu" olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar partiye kayyum atanması için gidip dilekçe verdi. Dedi ki kayyum gelsin CHP'ye. Bunu parlamento kürsüsünde söylediler. Kim kayyumcu arkadaşlar? Biz miyiz? Neden olmadığımız bir durumdan partiyi çıkartmak için çaba sarf eden, zorunlu olarak görev üstlenmiş bizler miyiz? Yoksa kayyuma neden olduğunuz halde bunun siyasal sonuçlarını gelin beraber konuşalım dediğimiz halde hep beraber kaçan, ondan sonra da gidip kayyum gelsin diye mahkemeye dilekçe veren sizler mi kayyumcusunuz?"

"Bu da yetmez, bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır" diyen Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış Genel Başkan seçilmiş Genel Başkan, atanmış MYK seçilmiş MYK, atanmış Parti Meclisi, seçilmiş Parti Meclisi, atanmış sözcü paralel sözcü. İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar, seçilmiş il başkanına atanmış il başkanı ikiliği. Ne oldu arkadaşlar sonuçta? Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarımız bu eylem ve davranışlarıyla partiyi ayrıştırıyorlar. Çünkü bu arkadaşlarımızın kafasında farklı bir siyasal yolculuk var. Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor. CHP'nin Manisa Milletvekili, CHP'nin içindeyken başka bir siyasal partinin logosunun hazırlıkları içinde olduğunu ilan ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasal partisinde böyle bir durum söz konusu olamaz. İki başlı, paralel bir yapılanma mümkün değildir. Sadece bir siyasal partide değil, dünyanın herhangi bir kurumunda bu durum söz konusu değildir."

Sarı, çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Madem bu kadar arkanızda halk desteği var, madem üyelerle yapılacak bir kurultayda yüzde 90 oyun altında oy aldığınızda kendinizi yenik sayacaksınız, buyurun arkadaşlar kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın, siyasal mücadele yapalım. Aynı partinin içinde kalarak, yan yana, omuz omuza. Siyasal görüşlerimiz farklı olabilir, bakış açılarımız farklı olabilir. Gelin CHP'nin içinde kalın. CHP'nin içinde bir siyasal mücadele yapalım ve buradan devam edelim. CHP'nin dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece ve sadece AKP'ye hizmet eder. Böyle bir dönemde, böyle bir siyasal konjonktürde arkadaşlarımın bu siyasal sorumluluğu alacaklarına inanmak istemiyorum ama bunu yaparlarsa çok açık bir biçimde partiyi bölmüş olurlar."

8 il başkanı görevden alındı, 7 ile atama yapıldı

MYK'de örgütle ilgili düzenlemeler yapıldığını anlatan Sarı, şunları dile getirdi:

"8 il başkanımız yönetimleriyle ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz, Edirne merkez ilçesiyle beraber, Isparta merkez ilçesiyle beraber, Kastamonu merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçesiyle beraber, Zonguldak merkez ilçesiyle beraber, Yalova merkez ilçesiyle beraber ve Rize merkez ilçesiyle beraber, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz."

Müslim Sarı, 7 ile de atama yaptıklarına işaret ederek, "Düzce'ye Kenan Akın, Edirne'ye Özlem Becan, Hakkari'ye Nazım Demir, Isparta'ya Ahmet Tunçbilek, Konya'ya Refik Serttaş, Samsun'na Mehmet Pank ve Yalova'ya Mesut Tutuğ arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz. İki il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede, o değerlendirmeler ışığında ihraç istemiyle, kesin çıkartma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde karar almış bulunuyoruz. Konya İl Başkanımız Nejat Türktaş ve Tokat İl Başkanımız Çağdaş Kurtgöz arkadaşımız içindir." bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisinin masraflarının nasıl karşılandığına yönelik soru üzerine Sarı, ofisin bütün masraflarını herhangi bir kişinin karşılamadığını, imece usulü karşılandığı, buna iş adamı, Kılıçdaroğlu'nun eski bürokrat arkadaşları, eski ve yeni milletvekillerinin de katkı sunduğunu ifade etti.

Sarı, bunun dışındaki tüm tartışmaların kötü ve art niyetli tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tartışmalar devam ettiği sürece bu konuyla ilgili özellikle adı geçen arkadaşlarımız bağlamında gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Nafer Çapar arkadaşımız, geçmiş dönemde CHP'de miting organizasyonlarında görevli olan bir arkadaşımız ve bu arkadaşımız bana verilen bilgilere göre 100'e yakın miting organizasyonunda yer almış, bunun sorumlusu olmuş ve bunlar için bu arkadaşa 145 milyon lira para ödenmiş. 100'e yakın miting için 145 milyon lira son derece ortalamaların altında olan bir harcama, bunlar resmi rakamlar. Bu miting organizasyonlarının yapıldığı dönemde bu arkadaşımız bu işleri yaparken aynı zamanda Sayın Özgür Karabat da bu organizasyon içindeydi. Onun da gözetiminde, denetiminde, içinde bulunduğu süreç içinde ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu tür şeylerin arkadaşlar, bunun altında başka şeyler aramak bence kötü niyetli yaklaşımlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşamı da ortadadır, ofis de ortadadır, son derece mütevazı bir ofis. Yapılan harcamalar da ortadadır."