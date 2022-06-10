CHP Sivas İl Başkanı Coşkun, parti çalışmalarını değerlendirdi - Haberler

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, kentteki parti çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Parti binasında basın açıklaması yapan Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda İl Başkanlığı koordinesinde Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun, il merkezi, ilçeler ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde tespit ettiğini söyledi.

Sahada yapılan çalışmaların, Türkiye'nin CHP'ye ihtiyacı olduğunu gösterdiğini savunan Coşkun, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizin ve ülkemizin sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz, kadrolarımız hazır." dedi.