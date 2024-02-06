CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Mesaj Yayımladı

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri unutmayan CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, acı günün yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yayımladığı mesajında;

"6 Şubat'ta bir ülkenin yaşayabileceği en büyük yıkımı ve en büyük yardımlaşmayı bir arada yaşadık. O kara günün üzerinden tam 1 yıl geçti. 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Tabii bu sayı resmi kayıtlarda. Evladını, annesi, babasını, kardeşini, akrabasını bulamadığını söyleyen binlerce vatandaşımızı duyduk gördük. Türk milleti depremin yaralarını sarmak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Başta Pamukkale ilçemiz, tüm Türkiye deprem bölgesinin acil ihtiyaçları için hazırlığını yaptı ve koşar adım bölge gitti. Türk ulusu öyle büyük ki acı bilançonun katlanmasını önledi. Acı olayın üzerinden 1 yıl geçti, müteahhitler tutuklandı. Ülkemizin bir daha bu acıları yaşamaması için dayanıklı şehirler oluşturulması gerekiyor. 6 Şubat'ın yıldönümünde deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - DENİZLİ