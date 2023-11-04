CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel oylarını kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sürüyor.

Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı.

Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayı tebrik etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultayı'nı ziyaret eden Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Benedicta Lasi ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov ve Trakya Temsilcisi Güner Çetin ile de görüştü.

CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin de kurultayı takip etti.