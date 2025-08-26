CHP Milletvekilleri Manisa'da Üzüm Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

CHP'nin Denizli, Ankara, Balıkesir ve Adana milletvekilleri, Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, üzüm üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları dinledi. Milletvekilleri, halkın taleplerini doğrudan dinleyip parti programlarına yansıtacaklarını belirtti.

CHP milletvekilleri, saha çalışmaları kapsamında Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve Adana Milletvekili Bilal Bilici'den oluşan heyet, ziyaretler öncesinde gazetecilerle buluştu.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, partinin genel merkez görevlendirmesiyle 81 ilde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Halkın taleplerini doğrudan dinleyip parti programımıza ve hükümet vizyonumuza yansıtıyoruz." diye konuştu.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, üzüm üreticilerinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Dünyanın en kaliteli çekirdeksiz üzümünü üreten Manisalı çiftçilerimiz Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kriz yaşıyor. Rekolte düşük, fiyatlar ise üreticiyi kurtarmıyor." dedi.

Milletvekillerinin Manisa'daki programının iki gün süreceği, temasların ardından hazırlanan raporun genel merkeze sunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
