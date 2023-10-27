CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Gezi eylemlerini savundu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "Gezi kimyanızı bozdu. Darbe olarak nitelendirdiniz 6 yıl geçtikten sonra. Gezi'nin darbe olmadığını, birçok baskıya isyan olduğunu hepimiz biliyoruz. Gezi eylemlerine ben de katıldım, onur duyuyorum. Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın elinde top mu vardı, silah mı vardı, tüfek mi vardı, darbe olarak nitelendiriyorsunuz" dedi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Ağbaba'nın konuşması sırasında ek süre talebine "15 dakika artış oldu, yüzde 50 artış yaptım. Enflasyon oranından bile fazla artırdım" diye espri yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, TBMM, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna değinerek, Gezi eylemlerinin AKP'nin "kimyasını bozduğunu" söyledi. Ağbaba şunları kaydetti:

"Gezi kimyanızı bozdu. Darbe olarak nitelendirdiniz 6 yıl geçtikten sonra. Gezi'nin darbe olmadığını, birçok baskıya isyan olduğunu hepimiz biliyoruz. Gezi eylemlerine ben de katıldım, onur duyuyorum Gezi eylemlerine katıldığım için. Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın elinde top mu vardı, silah mı vardı, tüfek mi vardı, darbe olarak nitelendiriyorsunuz."

Ağbaba, Meclis'te çalışan danışmanlarının sorunlarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a aktararak, "Danışman arkadaşlarımızın 10 yıldaki maaşlarındaki kaybı yüzde 60'ı geçmiş durumda. Geçen sene bütçe görüşmelerinde ben gündeme getirmiştim, Sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de o dönem söz vermişti, Sayın Mustafa Şentop kanun teklifi vermişti ama maalesef bu yürümedi. Bir seçim geçti, seçimden sonra birçok danışman arkadaş işsiz kaldı. Kıdem tazminatı ve işsizlik maaşı alamadılar. Yıllarca burada bizimle gece gündüz mesai yapmış arkadaşların hak ettiği kıdem tazminatının alınması konusunda sizden rica ediyoruz" dedi.

Ağbaba'nın Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçesi üzerindeki konuşması sırasında ek süre talep etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, esprili bir dille "15 dakika artış oldu, yüzde 50 artış yaptım ya. Enflasyon oranından bile fazla artırdım" dedi. Ağbaba'nın ısrarı üzerine bir kez daha konuşma süresi 1 dakika uzatıldı.