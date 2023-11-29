CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasını eleştirdi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasa görüşmelerinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği kararlar doğrultusunda yeni düzenlemeleryapılmasını eleştirdi. Çakırözer, "Seçilmiş bir milletvekili Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğuna ilişkin ihlal kararlarına rağmen cezaevindeyken, mahkemenin sözünü dinlermiş gibi görünmek çifte standarttır" dedi. Çakırözer, "Ekonomimizi düzeltmek istiyorsak, yatırım gelsin diyorsak, ülkemizde öncelikle demokrasiyi, öncelikle hukuk güvencesini hayatın her alanına yaymamız gerekiyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam eden 80 maddelik torba yasada, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yaklaşık 9 maddede düzenleme yapılıyor.

Görüşmelerde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluğuna ilişkin verdiği ihlal kararlarına rağmen cezaevinde tutulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Birçok maddede izahatta gördük. Anayasa Mahkemesi kararları gereği işte düzenlemeler var. Ama Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çok ciddi kararların uygulanmadığı bir ortamda, yani seçilmiş bir milletvekilinin Meclise gelmesi sağlanamazken, vergiye ilişkin ya da ekonomiye ilişkin düzenlemelerde Anayasa Mahkemesinin sözünü dinlermiş gibi gözükmek aslında bir çifte standardı, ikiyüzlülüğü ortaya koymaktadır. Eğer uyulacaksa Anayasa Mahkemesinin tüm kararlarına uymak gerekir."

Çakırözer, ifade ve basın özgürlüğü alanında yaşanan ihlallere ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları da hatırlatırken, "Hatırlatmak gerekir ki, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü alanında, erişim engelleri alanında Anayasa Mahkemesinin verdiği çok ciddi kararlar var. Her birimizin ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü etkileyen kararlar. Bu torba yasalarda bugüne kadar maalesef özgürlük alanımızı genişletecek Anayasa Mahkemesi kararlarının gereklerinin yapıldığını görmedik" dedi.

"ÇOKLU MAAŞ VİCDANLARA AYKIRI, SON VERİN"

Çakırözer, aynı anda birçok kurumda görev yaparak 'huzur hakkı' adı altında çoklu maaş verilmesine ilişkin düzenlemeye de tepki göstererek, "Bu çoklu maaş meselesine artık son verin" dedi.

Çakırözer, şunları söyledi:

"Kamudaki üst düzey yöneticilere kıyak olarak nitelenen çoklu maaş meselesinde 'huzur hakkı' adı altında çoklu maaş alan AKP'li bürokratlara çoklu maaş uygulaması yetmezmiş gibi vergi kolaylığı getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu çoklu maaş meselesine artık son verin! Sadece bürokratlar değil, emekli eski milletvekilleri, özellikle iktidar partisi milletvekilleri birçok yerden yönetim kurulu üyelikleri, huzur hakkı alıyor. Buna vatandaşlar çok tepki gösteriyorlar. Bu konuda şimdi vergi kolaylığı getirilmesi vicdanlara da aykırıdır. Adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır, ahlakla bağdaşmamaktadır."