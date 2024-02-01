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CHP Milletvekili Suiçmez, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili iddialarda bulundu

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Yargıtayın üst yazısının okutulduğunu iddia etti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM Genel Kurulunun Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürüldüğü birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararı değil, Yargıtayın üst yazısının okutulduğunu iddia etti.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

Meclis Genel Kurulunda Can Atalay hakkındaki kesinleşmiş kararın değil, Yargıtayın TBMM Başkanlığına gönderdiği kararın üst yazısının okutulduğunu öne süren Suiçmez, "Bir üst yazının okutulması suretiyle milletvekilliği düşürülmeye çalışılmıştır." diye konuştu.

???????Suiçmez, "O gün Anayasa Mahkemesinin kararının kabul edilemez olduğunu söyleyen Yargıtayın üst yazısı bize okutulmaya çalışılmıştır." ifadesini kullandı.

Katip üyenin bu üst yazıyı okuduğunu iddia eden Suiçmez, "Bu yazı Meclis'e geldiği ilk anda Meclis Başkanı'nın yapması gereken, bu yazıyı Yargıtaya iade etmek olmalıydı. Bu yapılmadığı gibi sanki bu kesinleşen mahkeme kararıymış gibi o gün Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için okunmaya çalışılmıştır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Politika

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