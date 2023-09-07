CHP Milletvekili: Öğrencilerin beslenme çantası fiyatları iki kat arttı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, öğrencilerin beslenme çantalarına konulan ürünlerin fiyatlarının geçen yıla göre iki kat arttığını belirterek, '11 bin 500 TL asgari ücretle hayatını idame etmeye çalışan aileler için çocuklarına beslenme çantası hazırlamak lüks oldu. Öğrencilerin en azından bir öğün yemek ihtiyacını devlet karşılamalı' dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, öğrencilerin beslenme çantalarına konulan ürünlerin fiyatlarının geçen yıla göre iki kat arttığını belirterek, "11 bin 500 TL asgari ücretle hayatını idame etmeye çalışan aileler için çocuklarına beslenme çantası hazırlamak lüks oldu. Öğrencilerin en azından bir öğün yemek ihtiyacını devlet karşılamalı" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kaldığına dikkat çekerek, dar gelirli ailelerin çocuklarına beslenme çantası hazırlamalarının çok zor hale geldiğini söyledi. Geçen yıla göre öğrencilerin beslenme çantasına konulan ürünlerin fiyatlarının neredeyse iki katı arttığını kaydeden Bulut, geçen yıl 124 TL olan beslenme çantasının kendisinin bile 229 TL'ye çıktığını kaydetti. Geçen yıl ile bu yılın market fiyatlarını karşılaştıran Bulut, şunları söyledi:

"Büyük marketlerin fiyatlarını karşılaştırarak, ortalamalarını aldık. Geçtiğimiz eylül ayında 76 TL olan 1 kg zeytin 227 TL'ye, 70 TL olan 1 kg peynir 142 TL'ye, 20 TL olan 1 kg domates 37.90 TL'ye, 5 TL olan ekmek 7 TL'ye, 15 TL olan 1 kg salatalık 36 TL'ye, 10.5 TL olan 1 kg patates 19.95 TL'ye çıktı. Beslenme çantasına konulan yumurtanın tanesi de 2.60 TL'den 5.65 TL'ye yükseldi. Sütün, ayranın, çerezin yanına bile yaklaşılmıyor. 11 bin 500 TL asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler için beslenme çantası hazırlamak lüks oldu.

"ÖĞRENCİLERİN BİR ÖĞÜN YEMEĞİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMALI"

Sağlıklı, besleyici gıdaya ulaşmak her çocuğun en doğal hakkı. İktidar ekonomik krizin faturasını, seçim ekonomisini vergi ve harçlarla dar gelirli vatandaşın sırtına yükledi. Krizin faturasını ailelerle beraber çocuklar da ödemeye başladı. Geçtiğimiz yıl yarısı eksilen beslenme çantasının bu yıl da neredeyse yarısı eksildi. Geliri giderine yetmeyen, kirasını, faturalarını zar zor ödeyen aileler günlük beslenme programına nasıl uyacak? Kur Korumalı Mevduat ile fakirden alıp zengine veren, otoyolları, köprüleri, tünelleri, hava yollarını dolar karşılığı Saray müteahhitlerine peşkeş çeken iktidar, geleceğimiz çocuklarımıza bir öğün yemeği çok görüyor. Öğrencilerin en azından bir öğün yemek ihtiyacını devlet tarafından karşılanmalı."