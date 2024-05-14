CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül: Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çiftçiye verilecek desteğin önemine işaret ederek, "Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsattı.

Çiftçilerin son yıllarda fakirleştiğini belirten Sarıgül, "Çiftçimiz adeta toprağını süremez hale geldi. Para kazanamadığı için tarlalarını ekemiyor. Çiftçimizin borcu son 20 yılda 122 kat arttı. Tarım sektörünün borcu 700 milyar lirayı geçti. Çifti borcunu ödeyemiyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçinin para kazanamaması halinde tarlaya küseceğini dile getiren Sarıgül, "Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz. Önümüzdeki aylarda buğday hasadı başlayacak. Buğday taban fiyatının en az 15 lira olması şart. Arpanın taban fiyatının da 12 lira olması şart ki benim çiftçim, köylüm ektiğinin hakkını alabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımdaki sorunları çözemezsek, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz" diyen Sarıgül, fiyatları düşürmenin yolunun marketlerden değil, çiftçiye verilecek desteklerden geçtiğini söyledi.

Kamuoyunda tartışılan 9. Yargı Paketi'nin Meclis'e gelmesini binlerce "kader mahkumunun" beklediğini ifade eden Sarıgül, "Toplumda artık büyük bir af beklentisi var. O af beklentisini görmezden gelemeyiz. Af düzenlemesinin 9. Yargı Paketi'ne eklenmesini şart olarak görüyoruz." dedi.

Sarıgül, 9. Yargı Paketi'ne ehliyet affı ile çekte hapis cezasının kaldırılması düzenlemesinin de eklenmesi gerektiğini söyledi.