CHP Milletvekili Cevdet Akay: Şeker Kanyonu yolunun hala yapılmaması turizme zarar veriyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, geçen yıl selden zarar görüp çöken Şeker Kanyonu yolunun hala yapılmamasının ilçe turizmi ve köylüler için olumsuzluk oluşturduğunu belirtti.

Akay, geçen yıl temmuz ayında selden zarar gören ve çöken Şeker Kanyonu yolunda incelemelerde bulundu. CHP il ve ilçe yöneticileriyle çöken yol önünde açıklama yapan Akay, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl burada yolun karşı tarafından bir çekim yapmış ve ilgililere seslenmiştik. Sel felaketinde, heyelanda bu yol çökmüş ve ulaşıma kapanmıştı. Şeker Kanyonu'nun özelliği Yenice'nin turizm ile buluştuğu nokta, turizme açıldığı kapı. Turistlerin geldiği bölge. Hem Safranbolu hem de bu bölgeye akın akın turistin geldiği bölge. Dolayısıyla bu yolun hala yapılmamış olması bir handikap. Hemen üst tarafta İncebacaklar Köyü var. Orada yaşayan köylülerimiz var. Orman kooperatifimiz var. Bu kooperatife üye yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz orman ürünleriyle ilgili sevkiyatlarını bu yoldan yapıyorlardı. Şimdi bunu da yapamıyorlar. Hem turizm açısından hem de orman gelirleri açısından orman köylüsünün gelir kaybı var."

Çöken yolun durumuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü ifade eden Akay, "Kendileri yakından ilgileneceklerini ifade etmişti. Şimdi buradan bir kez daha sesleniyorum. İlgili ödenekler ayrıldı mı? İl Özel İdaresi ile temasa geçilip, gerekli destek veriliyor mu? Buradaki etüt ve proje çalışmaları bitti mi? Bu yolun mutlaka açılması gerekiyor. Bu yolun alternatifi olarak başka bir bölgeden yolun açılacağına yönelik duyumlar alıyoruz. Mutlaka ulaşım önemli ama Şeker Kanyonu hattındaki bu yolun bir an önce açılması gerekiyor. İlgili ödenekleri aktarın ve bu yolu bir an önce açın" diye konuştu. - KARABÜK