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CHP Milletvekili Cevdet Akay, Mersin'de hukuka aykırı tarımsal kredi iddiasında bulundu

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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mersin'de bir kamu bankasının yöneticilerinin, bir şirkete hukuka aykırı şekilde tarımsal kredi kullandırttığını iddia etti. Akay, bir grup CHP milletvekiliyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Mersin'de bir kamu bankasının yöneticilerinin, bir şirkete hukuka aykırı şekilde tarımsal kredi kullandırttığını iddia etti.

Akay, bir grup CHP milletvekiliyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Mersin'de tarımsal faaliyet gösteren bir şirketin ortakları ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaşan Akay, bu şirketin kurulduktan kısa bir süre sonra bir kamu bankasından yaklaşık 10 milyon lira tutarında tarımsal kredi aldığını kaydetti.

Akay, "Söz konusu şirket bu kadar hızlı ve kolay bir şekilde bu krediyi nasıl kullanıyor? Normal bir şirket-işletme, kredi kullanmaya gittiğinde bir sürü prosedür ile karşılaşıyor. Bu şirketin ne ayrıcalığı var ki 10 gün içerisinde 10 milyon liralık krediyi kullanıyor?" dedi.

Akay, bu kredi kullanımının Bankalar Kanununa aykırı olduğunu ifade ederek, BDDK'nin konuyla ilgili inceleme yapmasını istedi.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Cevdet Akay Karabük Mersin Hukuk Politika Ekonomi Güncel Haberler

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