CHP Milletvekili Aşkın Genç: Böyle bir ekonomi yönetiminden halka hayır gelir mi?

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı yeni faiz oranlarına ilişkin "Böyle bir ekonomi yönetiminden halka hayır gelir mi? Bugün vatandaşlarımız yoksullukla, açlıkla sınanıyor. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir dönem yaşıyor. Emekli, çiftçi, işçi, öğrenci kısaca toplumun tüm kesimleri büyük bir ekonomik krizin pençesinde. Körfez ülkelerinden sıcak para arayıp, Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle assetlerimizi satarak ekonomi yönetilemez. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği assetlerimiz yani varlıklarımız bu ülkenin dişiyle tırnağıyla kurduğu köklü kuruluşlardır" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın politika faizini 750 puan artırarak yüzde 25'e çıkarma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Genç, şunları kaydetti:

"Seçim öncesi 'Nas var' diyen Sayın Cumhurbaşkanı bugün Nas'ı unuttu. Son kararla faizler yüzde 25 seviyesine geldi. Piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir artış yaşandı. Ancak aynı zamanda enflasyon da yükselmeye devam ediyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları aylık yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bu oran daha da yukarı çıkacak. Özellikle sonbahar ve kış döneminde çok yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Merkez Bankası, enflasyonda düşüş eğilimi görene kadar faiz yükseltmeye devam edecek. Enflasyon verilerini göz önüne aldığımızda önümüzdeki yıl ortasına kadar faizin kademeli olarak artacağını görüyoruz.

"İKTİDAR SEÇİMDEN SONRA EKONOMİYİ BATAĞA SÜRÜKLEDİ"

Döviz kuru tarihin en yüksek seviyesinde, faiz oranları her geçen gün artıyor, enflasyon ise TÜİK makyajlı rakamlarının bir yana bırakırsak yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor. Tüm bunların yanına bir de Kur Korumalı Mevduat'ı eklediğinizde ülke ekonomisinin geldiği noktayı çok net görüyoruz. İktidar, seçimden sonra ekonomiyi batağa sürükledi.

"BÖYLE BİR EKONOMİ YÖNETİMİNDEN HALKA HAYIR GELİR Mİ"

Böyle bir ekonomi yönetiminden halka hayır gelir mi? Bugün vatandaşlarımız yoksullukla, açlıkla sınanıyor. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir dönem yaşıyor. Emekli, çiftçi, işçi, öğrenci kısaca toplumun tüm kesimleri büyük bir ekonomik krizin pençesinde. Körfez ülkelerinden sıcak para arayıp, Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle assetlerimizi satarak ekonomi yönetilemez. Sayın Erdoğan'ın bahsettiği assetlerimiz yani varlıklarımız bu ülkenin dişiyle tırnağıyla kurduğu köklü kuruluşlardır. Hepimiz takip ediyoruz, İzmir Alsancak Limanı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir şirkete satılacak. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında millileştirdiği bir liman. Böyle mi sahip çıkacağız değerlerimize? İktidarın dilinden düşürmediği yerli ve millilik bu mu? Ne yazık ki Alsancak Limanı'nın ardından Körfez ülkelerine satışlar devam edecek. Bugün Türkiye ekonomisinin tek çıkış noktası vardır, o da üretim. Bunu kabul etmeyen hiçbir ekonomi yönetimi başarılı olamaz. İktidar ve ekonomi kurmayları ülke ekonomisini adım adım çıkmaza sürüklüyor."