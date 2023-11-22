CHP Milletvekili Adalet Bakanı'ndan istifa talep etti

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi sonrası Dink cinayetiyle ilgili kamu mensupları çok önceden yargılanıp mahkum olurken, kamu mensuplarıyla irtibatlı bir şekilde bu cinayeti işleyen Ogün Samast hakkında örgüt suçundan zamanında dava açılmaması suretiyle FETÖ'yle mücadelede zafiyet gösterilmesi ve bakanlığınız döneminde buna sebep olan hakim ve savcılar hakkında bugüne kadar gereğinin yapılamaması nedenleriyle Adalet Bakanı olarak görevin gereklerini yerine getirmemiş bulunuyorsunuz. Bu nedenle Sayın Bakan, bu süre zarfında görevini yapmayan sizden önceki Adalet Bakanlarıyla beraber Ogün Samast gibi bir katilin elini kolunu sallayarak dolaşmasındaki sorumluluğunuz nedeniyle istifa etmenizi CHP adına talep ediyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı'na ait 2024 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un istifasını istedi. Alp, şunları söyledi:

"Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast 15 Kasım günü tahliye edildi. Bu tahliyeden dört gün sonra yeni bir iddianameyle hakkında tekrar bir dava açıldı. Bu iddianamede Ogün Samast'ın FETÖ'nün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği; Dink cinayeti sonrası örgütün önce İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesini ele geçirdiği; daha sonra bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhit, 17-25 Aralık gibi operasyon ve davaları ve devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı; Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillere göre şahsın örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğu; bu irtibatla Ogün Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğinin anlaşıldığı belirtilerek Ogün Samast'ın silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan hapsi talep edildi.

"SAYIN BAKAN, OGÜN SAMAST GİBİ BİR KATİLİN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DOLAŞMASINDAKİ SORUMLULUĞUNUZ NEDENİYLE İSTİFA ETMENİZİ CHP ADINA TALEP EDİYORUM"

Sayın Bakan, bu davanın açılması için zaman aşımı süresinin geçmesinin beklenmiş olması, 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişimi sonrası Dink cinayetiyle ilgili kamu mensupları çok önceden yargılanıp mahkum olurken, kamu mensuplarıyla irtibatlı bir şekilde bu cinayeti işleyen Ogün Samast hakkında örgüt suçundan zamanında dava açılmaması suretiyle FETÖ'yle mücadelede zafiyet gösterilmesi ve bakanlığınız döneminde buna sebep olan hakim ve savcılar hakkında bugüne kadar gereğinin yapılamaması nedenleriyle Adalet Bakanı olarak görevin gereklerini yerine getirmemiş bulunuyorsunuz. Bu nedenle Sayın Bakan, bu süre zarfında görevini yapmayan sizden önceki Adalet Bakanlarıyla beraber Ogün Samast gibi bir katilin elini kolunu sallayarak dolaşmasındaki sorumluluğunuz nedeniyle istifa etmenizi CHP adına talep ediyorum."