CHP Milas Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Mehmet Günlük, gençlerle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Başkan aday adayı olan Dr. Mehmet Günlük, 2024 yerel seçimleri öncesinde Milas'ın gençleriyle bir araya geldi. Gençlerin ilgisi başkan adayı Mehmet Günlük'ü mutlu etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milas Belediye Başkan aday adayı olan Dr. Mehmet Günlük, 2024 yerel seçimleri öncesinde Milas'ın gençleriyle bir araya geldi. İlçe merkezinde bulunan bir kitap kafede gerçekleşen gençlik buluşmasına Milaslı gençlerin ilgisi başkan adayı Mehmet Günlük'ü mutlu etti.

Etkinlik, Dr. Günlük'ün sosyal medya hesabından bir gün öncesinde duyuruldu. "#ÇayınızBendenGençler" etiketiyle gençleri soru sormaya davet eden Günlük belirlenen kitap kafede gençlerle buluştu. Belediye Başkanlığı'na talip olan Mehmet Günlük'e ilçenin sorunlarından söz eden Milaslı gençleri, ilçedeki sosyo-kültürel faaliyet alanlarının eksikliği, bisiklet yollarının yetersizliği, kütüphanelerin öğrenci ihtiyaçlarını karşılayamaması ve üniversite öğrencilerinin ulaşım sorunları gibi konularda sorular sordu.

Görev verilmesi durumunda gençlerin bu taleplerine cevap vereceğini belirterek çevresindeki sorunlara duyarlılıklarından dolayı genç konuklarına teşekkür eden Doç. Dr. Mehmet Günlük'e belediye meclis üyesi aday adaylarından Avukat Melike Alkan, Avukat Ergün Pozam, eğitimci Mustafa Yiğit ve 2014-2019 yılları arasında Milas Belediye Başkan Yardımcılığı yapmış olan Faik Karagöz de eşlik etti.

Sorulara verilen yanıtlardan memnun kalan gençler, etkinliğin sonunda Dr. Günlük ile gerçekleştirdikleri hoş ve neşeli sohbet sonunda hatıra fotoğrafı çektirdiler. - MUĞLA