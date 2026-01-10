Özgür Özel'den, CHP'nin TBMM'deki 'Emekli nöbeti'ne destek / Haber eklendi

Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının düzenlenmesi için nöbet tutan CHP milletvekillerini ziyaret ederek, maaş artışlarının yetersiz olduğunu vurguladı ve mücadele edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşı düzenlemesi için 'Emekli nöbeti' başlatan CHP milletvekillerini ziyaret etti. Özel, "19 bin lira olan maaşı, 20 bin lira yapıyorlar. Bu bin liralık yapılacak çalışma, gerçekten kabul edilebilir bir noktada değil. Teklifin daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleriyle bir araya geldikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Biz de Meclis'in kapalı olduğu bu günde sizi çalıştırmış olduk. Hepinizin emeklerine sağlık. Milletvekillerimiz de normalde seçim bölgelerinde olmaları gerektiği bir zamanda hep beraber Meclis'te nöbet tutuyorlar. Çünkü emeklilerle ilgili 18 bin 975 liralık maaş, buna karşı toplumda oluşan infial, itirazlar var. Biz de ana muhalefet partisi olarak Meclis'i terk etmeyerek, burada bir düzenleme yapılıp, bu maaşlar hiç olmazsa telafi edici bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini, ittifak ortaklarını, bu konuda harekete geçirmek istedik. Bir ölçüde maksat hasıl oldu, harekete geçtiler. Ama daha sonra dağ fare doğurdu. 'Cuma günü kanun teklifimizi vereceğiz' dediler. Buna memnun olduk. Sonra 19 bin lira olan maaşı, 20 bin lira yapıyorlar. Sadece bin lira için yani, 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşı bin lira verecek. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece ve sadece 'mış' gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere örneğin 5'er 6'şar bin lira seyyanen zam verip, hiç değilse hak ettikleri asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı, belki gelecek haftaki çalışmalara kadar arkadaşlarımız giderdi. Bu bin liralık yapılacak çalışma, gerçekten kabul edilebilir bir noktada değil" ifadelerini kullandı.

'TEKLİFİN DAHA İYİ BİR YERE GELMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Meclis nöbetinin süreceğini vurgulayan Özel, "Ben de bugün onlara destek vermeye, Manisa Milletvekili sıfatıyla Meclis'teki yerimi almaya, nöbetin bir kısmına sembolik de olsa iştirak etmeye geldim. Arkadaşlarımızın direnişi, mücadelesi, konuyu gündemde tutmak için çabaları devam edecek. Önümüzdeki hafta teklif geldiğinde komisyonda, ardından Genel Kurul'da daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz. Ne kadar sürecek? Biz önümüzdeki hafta Meclis'in çalıştığı günlerde, Meclis'te sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Meclis'i bir kez daha kapatıp, bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Meclis açılana kadar, salı gününe kadar arkadaşlarımız nöbette. Salı, çarşamba, perşembe Meclis çalışırken çalışmalara katılacaklar. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse, arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
