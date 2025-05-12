CHP'li Yücel: Mutfaklar yangın yeri, tencere kaynatmak neredeyse imkansız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Gerçek enflasyon karşısında yangın yerine dönen mutfaklarda artık tencere kaynatmak neredeyse imkansız hale gelmiştir." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Manisa'da bulunan Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında, çevrimiçi bağlantıyla toplandı.

Parti genel merkezinde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bazı ilçe belediyeleri hakkında yürütülen soruşturmalar ile belediye başkanlarının tutuklanmasını eleştirdi.

Hakkındaki soruşturmalar sebebiyle İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini hatırlatan Yücel, "Ekrem Başkan'ın 86 milyona hitaben verdiği mesajların yerine ulaşmasını engelleyebileceklerini zannettiler. 'Ekrem Başkan'ın X hesabını kapatırsak sesini de kısmış oluruz' diye düşündüler ama yanıldılar. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tek bir hesabını kapattılar, binlerce hesabı oldu." ifadelerini kullandı.

Tarım, hayvancılık, gıda fiyatları ve enflasyon üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, "Gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar karşısında, komik kalan zamlar toplumun dar gelirli kesimini perişan etmiştir. Ücret, maaş ve aylıklara yapılan zamlar cebe girmeden buharlaşmakta, alım gücü günden güne daha da düşmektedir. Artık dar gelirli milyonlarca vatandaşımız, kilosu 800 lirayı bulan kıymayı gramla, kilosu 30 lirayı bulan patatesi ise tane ile almaktadır. Gerçek enflasyon karşısında yangın yerine dönen mutfaklarda artık tencere kaynatmak neredeyse imkansız hale gelmiştir." diye konuştu.

Yücel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, vergi kaçakçılığıyla mücadele için vergi memurlarının çeşitli yerlerde görevlendirilmesine yönelik bir açıklama yaptığını anımsatarak, "Adama sormazlar mı, yıllardır çıkardığınız vergi afları ile vergisini düzenli ödeyen dürüst, namuslu iş adamını cezalandırırken, vergi ödemeyenleri getirdiğiniz vergi aflarla ödüllendiren siz değil miydiniz? Vergi ödememeyi teşvik eden vergi affı yasalarını, Meclis'ten kim geçirdi diye sormazlar mı?" dedi.

"Sırada Silivri mitingimiz var"

CHP Genel Başkanı Özel'in, her hafta iki miting yaptığını ve bu mitinglerin büyük bir katılımla, her geçen gün daha büyük bir heyecan ve coşkuyla devam ettiğini söyleyen Yücel, şunları kaydetti:

"Bu mitingler bize şunu gösterdi ki, artık hiçbir kentimiz AKP'nin kalesi değildir. AKP'nin bu yasakçı yönetim şeklinden, kötü ekonomi politikasından yaka silkmiş, 'illallah' demiş milyonlarla her hafta bir araya geliyoruz. İstanbul Beyazıt'ta geçekleşen mitingimizde, miting alanına ışıklandırmalarımızı sokmayarak, sözde bize karanlıkta miting yaptırarak bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Biz, ülke aydınlığa çıksın derdindeyiz. Biz, ülkeyi AKP karanlığından kurtarmanın derdindeyiz, Beyazıt meydanını karartsalar ne olur?"

Yücel, son düzenlenen Van mitinginin, kent meydanındaki kalabalığın iktidara verilmiş en net ve güzel cevap olduğunu, "Bundan sonra yapacağımız mitinglerimizin de bu netlikte ve güzellikte olacağına gönülden inanıyoruz. Şimdi sırada Silivri mitingimiz var. Silivri bizim için soğuk falan değildir. AKP her ne kadar Silivri'yi haksızlıklar ve hukuksuzluklar üssü yapma çabasında olsa da CHP iktidarında Silivri kötü bir sembolizme kurban edilmekten kurtarılacak, eğitim veya üretim üssü olacaktır." dedi.