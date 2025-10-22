CHP'li Torun'dan Ordu-Giresun Havalimanı İçin Sefer Sayıları Arttırılması Talebi

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda yurt içi ve yurt dışı sefer sayılarının arttırılmasını talep etti.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu'nun dört bir tarafında yıllar geçmesine rağmen hala bitirilememiş yollar olduğunu ileri sürdü.

İktidarın kent için verdiği "müjdeleri" gerçekleştirmediğini savunan Torun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda ise uçuşların "sık sık" iptal edildiğini, seferlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Uçuş saatlerindeki sorunlar nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü, iş insanların iş kaybına uğradığını belirten Torun, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'e düzenli uçuşlar bulunduğunu dile getirdi.

Havalimanının sadece Ordu'ya değil tüm Karadeniz'e hizmet ettiğini kaydeden Torun, "Mutlaka sefer sayıları arttırılmalı. Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep gibi büyük illere doğrudan uçuşlar düzenlenmeli. Mutlaka yurt dışı uçuşların da sayısının arttırılması gerekiyor." dedi.

Ordu ve Giresun'un fındık başta olmak üzere tarım ve gıda ürünlerinde potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Torun, havaalanında kargo terminali açılmasının önemine değindi.