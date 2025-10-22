Haberler

CHP'li Torun'dan Ordu-Giresun Havalimanı İçin Sefer Sayıları Arttırılması Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki yetersiz sefer sayılarına dikkat çekerek, uçuşların arttırılması gerektiğini ifade etti. Torun, havalimanının turizm ve ekonomik potansiyel için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda yurt içi ve yurt dışı sefer sayılarının arttırılmasını talep etti.

Torun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ordu'nun dört bir tarafında yıllar geçmesine rağmen hala bitirilememiş yollar olduğunu ileri sürdü.

İktidarın kent için verdiği "müjdeleri" gerçekleştirmediğini savunan Torun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda ise uçuşların "sık sık" iptal edildiğini, seferlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Uçuş saatlerindeki sorunlar nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü, iş insanların iş kaybına uğradığını belirten Torun, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'e düzenli uçuşlar bulunduğunu dile getirdi.

Havalimanının sadece Ordu'ya değil tüm Karadeniz'e hizmet ettiğini kaydeden Torun, "Mutlaka sefer sayıları arttırılmalı. Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep gibi büyük illere doğrudan uçuşlar düzenlenmeli. Mutlaka yurt dışı uçuşların da sayısının arttırılması gerekiyor." dedi.

Ordu ve Giresun'un fındık başta olmak üzere tarım ve gıda ürünlerinde potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Torun, havaalanında kargo terminali açılmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

Ülke onu konuşuyor! Stuttgart karnesini görmeniz lazım
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.