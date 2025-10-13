Haberler

CHP'li Tanal: Yaz Saati Uygulaması Halkı Zor Duruma Sokuyor

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, kalıcı yaz saati uygulamasının halkın yaşamını kolaylaştırmadığını, aksine zorluklar yarattığını belirtti. Uygulamanın enerji tüketimini artırdığını ve tasarruf sağlamadığını ifade etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Yaz saati uygulaması halkın yaşamını kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor." dedi.

Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kalıcı yaz saati uygulamasının, enerji tüketimini artırdığını ileri sürdü.

Tüketimin doğrudan vatandaşın cebine yansıdığını iddia eden Tanal, "Ortada bir tasarruf yok. Siyasi iktidar 'tasarruf' diyerek vatandaşa değil, özel elektrik şirketlerine kar sağlamıştır. Yaz saati uygulaması halkın yaşamını kolaylaştırmıyor, zorlaştırıyor." diye konuştu.

Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle çok erken kalkmak zorunda kalındığını savunan Tanal, "Bu uygulamanın en ağır yükünü çocuklarımız çekiyor. Uyku düzenleri bozuluyor, dikkat süreleri düşüyor, öğrenme kabiliyetleri azalıyor. Karanlıkta güvenlik olmaz. Kadınlar sabah erken saatlerinde karanlıkta toplu taşımaya mecbur kalıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
