CHP'li Tahsin Ocaklı, Ekonomik Düzenlemelere Tepki Gösterdi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösterdi.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirdi. Teklifin yasalaşması halinde, otomobillerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 45'ten yüzde 70'e çıkarılacağını anlatan Ocaklı, vatandaşın aleyhine olan bir durumun hayata geçirileceğini kaydetti.

Teklifin kanunlaşmasıyla otomobil almanın hayal olacağını ileri süren Ocaklı, "Biz bunu engellemek ve geçirmemek için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

CHP'li Ocaklı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı davaya dün devam edildiğini anımsattı.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için bu hamlelerin yapıldığını savunan Ocaklı, "İmamoğlu, tutuklanalı neredeyse 90 gün oldu. Tutuklamalar ceza olarak işliyor. 90 gündür iddianamenin yazılmadığı bir süreçteyiz." dedi.

Ocaklı, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını istedi.