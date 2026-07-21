Sarıgül: Halkın gücü Özgür Özel'in yanında

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Halkın gücü şu anda Özgür Özel Genel Başkanımızın yanında tecelli etmiş vaziyettedir." dedi.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçtüzük gereği Meclis'in 1 Temmuz'da kapanması gerektiğini ancak çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Bu durumdan rahatsız olmadıklarını dile getiren Sarıgül, "Çalışsın, çalışsın ama kim için çalışsın? Emekli, çiftçi, esnaf, haklarını arayan er, gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için çalışsın. TBMM özellikle asgari ücretli vatandaşlar için çalışsın. Asgari ücrete mutlaka zam yapılsın. Emekli maaşlarımıza mutlaka ara zam yapılması şart. TBMM yaz boyunca çalışsın ama esnaflarımız için çalışsın. Kredi kartı komisyonları çok yüksek. Bu konuda binlerce insanımız kredi kartı mağduru, bir düzenleme yapılması şart ve kredi kartı faizlerinin düşürülmesi elzem." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağına ilişkin tartışmalarla ilgili çok sayıda vatandaşın kendisine soru yönelttiğini aktaran Sarıgül, siyasetçilerin seçmenlerine, teşkilatına, örgütüne karşı büyük borcu olduğunu söyledi.

Siyasette neyin ne olacağına, kimin nereye geleceğine milletin karar vereceğini, kulisle, krizle, mahkemeyle siyasete hiçbir zaman yön verilemeyeceğini dile getiren Sarıgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Su akar, yolunu bulur, milletimizin dediği olur. Ben de milletimizin emrinde olmaya her zaman devam ederim. Millet iktidardan yoruldu, bir değişime, dönüşüme ihtiyaç var. Bu iktidarı değiştirmek için başlamış büyük bir yürüyüş var. Tüccarın sermayesi para, siyasetin gücü de halkımızdır ve milletimizdir. Halkın gücü şu anda Özgür Özel Genel Başkanımızın yanında tecelli etmiş vaziyettedir. Böyle bir ortamda kimse nefis mücadelesi yapamaz ve yapmaya da hakkı yoktur. Bireysel çıkar için değil, toplumsal çıkar için siyaset yapıyorsak bu yürüyüşe katılacağız ve bu yola devam edeceğiz."