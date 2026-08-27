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CHP'li Saraç: Asgari ücret minimum 45 bin lira olmalı

CHP'li Saraç: Asgari ücret minimum 45 bin lira olmalı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini savunarak, emekli maaşlarının da asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi. Saraç, 17 milyon emeklinin yüzde 80'inin 23-40 bin lira arasında maaş aldığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Bu ülkede asgari ücret 28 bin lira olamaz, minimum 45 bin lira olmalıdır. Bu ülkede emekli aylığı 23 bin lira olamaz, çok rahat 'asgari ücret seviyesinde olabilir' diyebilmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Saraç, emekli aylıklarına dikkat çekerek, "Yıllar geçiyor. İşte AKP iktidarının 24 yılı geride kaldı. Sorunlar çözülmüyor, tam tersine kangrenleşiyor. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de emekliler. Bu ülkede emekliler sanki yoksulluk, açlık sınırının altında yaşamaya mahkumlarmış gibi bir muameleyle karşı karşıyalar. Tablo o kadar net ki bu ülkede Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre tam 16 milyon 97 bin 274 emekli var. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL. Keşke en düşük emekli maaşı bu olsa, aslında bu da değil. Enflasyon karşısında yenilmiş bir maaştan bahsediyoruz. Toplam 16 milyon 997 bin, yani 17 milyon emekliyi telaffuz edebiliriz. 17 milyon emeklinin yüzde 80'i ne maaş alıyor biliyor musunuz? 23 bin ile 40 bin lira arasında maaş alıyor. Yani her 10 emekliden 8'i bu maaşa mahkum ediliyor. Bu maaşa mahkum edilen emeklilerin en önemli sorunlarından bir tanesi ne? Yaşamını idame ettirebilmek için 2 milyon 200 bin emekli resmi olarak başka bir işte çalışıyor. Peki, resmi işte çalışanlar dışındaki diğer tablo ne? Verilere baktığımızda yaklaşık 6,5 milyon emeklinin de resmi olmayan, o anlamıyla kayıt dışı çalışma hayatında olduğuna tanıklık ediyoruz. Bu bir hak mıdır" ifadelerini kullandı.

Saraç, devamında şöyle konuştu:

"Tavrımız açık; bu ülkede asgari ücret 28 bin lira olmaz, minimum 45 bin lira olmalıdır. Bu ülkede emekli aylığı 23 bin lira olmaz, çok rahat 'asgari ücret seviyesinde olabilir' diyebilmemiz gerekiyor. Çıtayı yükseltmemiz lazım. Veriler şunu gösteriyor eğer böyle giderse, 1930'lardan bu yana ilk kez emekli maaşlarının bile verilemeyeceği bir ülkeye dönüşme tehlikesi var. Bu tehlikeyi kim ortadan kaldırır? Devleti sosyalleştiren, devleti yeniden kamucu yapan, devleti Cumhuriyet'in kuruluş felsefesindeki değerleriyle yeniden buluşturan bir anlayış ortadan kaldırabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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