CHP'li İlgezdi, AFAD atamalarına tepki gösterdi: 'Vatandaşın aklıyla alay etmek'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndaki atamalara tepki göstererek, 'AFAD'ın kadrolarının yetersizliği, yaşanan son depremle de kanıtlanmıştır. Bunun üzerine AFAD'da liyakat usulü atamalar beklenirken AKP'nin 20 yıldır tek yöntemi olan yandaş usulü atamaların yapılması ve AFAD kadrolarının AKP'li isimlerce doldurulması, vatandaşın aklıyla alay etmektir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı'ndaki atamalara tepki göstererek, " Afad'ın kadrolarının yetersizliği, yaşanan son depremle de kanıtlanmıştır. Bunun üzerine Afad'da liyakat usulü atamalar beklenirken AKP'nin 20 yıldır tek yöntemi olan yandaş usulü atamaların yapılması ve AFAD kadrolarının AKP'li isimlerce doldurulması, vatandaşın aklıyla alay etmektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, seçime günler kala AFAD'da 21 kişinin görev yerini değiştirildiğini, farklı kurumlardan ataması yapılan kişilerin de AFAD'a yönetici olduğunu belirtti. İlgezdi, şunları kaydetti:

"AFAD KADROLARININ AKP'Lİ İSİMLERCE DOLDURULMASI, VATANDAŞIN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

"AKP yönetimindeki İBB'nin eski İmar ve Şehircilik Başkanı Gökhan Yılmaz, AFAD'a daire başkanı olarak atandı. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bir diğer dikkat çeken atama ise ortalık yangın yeriyken görevini yapmayan ve vekaleten AFAD Afet Yönetim Merkezleri Dairesi Başkanlığı'nda olan Abdullah Özçelik oldu. Özçelik, AKP'den vekil aday adaylığı için istifa etmiş, ardından istifasını geri çektiği iddia edilmişti. Yapılan son atamalarda, AKP'li Özçelik de vekaleten değil asaleten daire başkanlığına geçmiş oldu.

AFAD'ın kadrolarının yetersizliği, yaşanan son depremle de kanıtlanmıştır. Bunun üzerine AFAD'da liyakat usulü atamalar beklenirken AKP'nin 20 yıldır tek yöntemi olan yandaş usulü atamaların yapılması ve AFAD kadrolarının AKP'li isimlerce doldurulması, vatandaşın aklıyla alay etmektir. Devletin en kritik kurumlarından biri olan AFAD kadroları liyakat gözetilmeksizin yandaşlarla doldurulduğu için, yaşanan son depremde nelere mal olduğunu hepimiz görmüştük. Kahramanmaraş depreminde neredeyse ilk dört gün bölgede hiçbir üyesini göremediğimiz AFAD yetkililerine makam-mertebe atlatıldı. Bu yer değişiklikleri, halkımızla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu yer değişiklikleriyle adeta halka 'vatandaşın canını tehlikeye atsa dahi canımızın istediğine istediğimiz kadroyu veririz' mesajı verilmiştir. Seçim öncesi yapılan atamaların hesabı, 14 Mayıs sonrası CHP'nin iktidarında sorulacaktır.

"KAMU KURUM VE KURULUŞLARINI YANDAŞLARLA DOLDURMA DEVRİ 14 MAYIS'TA SON BULACAK"

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı kadrosunda görev yapan Öncü, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı olarak atandı. Devletin kamu kurum ve kuruluşlarını yandaşlarla doldurma devri 14 Mayıs'ta son bulacak. CHP'nin iktidarında, kamu kurum ve kuruluşlar liyakat usulü atamalarla yeni kadrolarına kavuşacak. Hak eden hak ettiği yerde olursa ne depremde binlerce kişi yaşamını yitirir ne de binalar öldürür. Depremin ilk dört günü bölgede göremediğimiz AFAD, atamaya gelince seçime 6 gün kala harekete geçti. İktidarın son çırpınışlarından anlıyoruz ki sandığa gömüleceklerini onlar da biliyorlar. Onlar 'son günlerimiz' diyerek dünyalıklarını yapadursunlar, biz 14 Mayıs'tan sonra her yanlışı düzeltecek, sorulması gereken hiçbir hesabı da unutmayacağız."