CHP'li Gürer: Çiftçilere Borç Ertelemesi ve Destek Şart

CHP'li Gürer: Çiftçilere Borç Ertelemesi ve Destek Şart
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don ve kuraklık nedeniyle çiftçilerin borçlarının 3 yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini belirtti. Gürer, zirai don nedeniyle büyük kayıplar yaşandığını ve kuraklığın etkisinin rekolte kayıplarına yol açtığını vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don ve kuraklık nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin borçlarının 3 yıl süreyle ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen ay yaşanan zirai don nedeniyle 60 ildeki tarım ürünlerinin büyük zarar gördüğünü, bu yıl birçok meyvede önemli ölçüde rekolte kaybı yaşanacağını belirtti.

Zirai donun sonuçlarının araştırılması, zararların tespiti, yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulduğunu anımsatan Gürer, tüm partilerin desteğiyle oluşturulan komisyonun yerinde inceleme, denetim ve değerlendirme yaparak bir rapor hazırlayacağını anlattı.

Zirai don nedeniyle bahçe ürünlerinde büyük kayıp yaşanacağını ifade eden Gürer, ceviz, elma, üzüm, kayısı gibi ürünlerin bu yıl az olacağının altını çizdi.

Gürer, bazı bölgelerde beklenen yağışların gerçekleşmediği için kuraklık yaşandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kuraklık il il farklı etkilere yol açıyor. Özellikle buğday ve arpada bu yıl rekolte kaybı bekleniyor. Kar yağışı, kuru tarım yapılan bazı bölgelerde buğdaya yaradı ama diğer bölgelerde sorun devam ediyor. Kuraklığın etkisi verim kaybını ortaya çıkarıyor. Kuru tarım yapılan yerlerde dönüm başına ortalama 270 kilogram ürün alınırken bu yıl kuraklık nedeniyle 50-100 kilogram ürün alınması olası görülüyor. Bu çok önemli bir kayıp demek. Çiftçiler önemli kazanç kaybına uğrayacaklar. Zirai don ve kuraklık dikkate alınarak tüm çiftçi borçları en az 3 yıl süreyle ötelenmeli, faizleri silinmeli ve çiftçilere kredi desteği sağlanmalı."

Gürer, çiftçilerin daha fazla desteklenmesi için Tarım Sigortaları Havuzu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Süt Kurumu gibi kamu kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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