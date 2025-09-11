CHP'li Emir'den Anayasa Mahkemesi'ne Eleştiri: 'Partisine Saldırı Var'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesinin (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın "tahliyesine yönelik tedbir talebini" reddetmesini eleştirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, toplantının açılışının ardından Emir'e söz verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını eleştiren Emir, siyasi partilerin kongre ve kurultaylarıyla ilgili davaların mahkemeler tarafından değil, YSK tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

"Partisine saldırıda bulunulduğunu" ileri süren Emir, tüm siyasi partilerin katılımıyla bu konuda bildiri yayımlanmasını talep etti. Emir, "bunlar yapılmadan komisyonun Türkiye'ye bir umut vermesinin güç olacağını" savundu.

TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen komisyonun 8. toplantısına, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel başkanları Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu katılıyor.