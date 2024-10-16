CHP'li Başarır: Anayasanın İlk 4 Maddesi Kırmızı Çizgimiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi bizim kırmızı çizgimiz, 85 milyonun kırmızı çizgisi; onu tartışmak ne Meclis Başkanının, ne Cumhurbaşkanının, ne bir başkasının ya da başka bir partinin haddi değil" dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürerken geri çekilen savunma sanayi destekleme fonu teklifine ilişkin, "Mehmet Şimşek ve mevcut iktidar; savunma sanayisini sebep göstererek insanların borcundan, hatta doğmamış borcundan 750 lira vergi almak istedi. Bizler CHP grubu, muhalefet grubu, milyonlarca insan, gazeteciler, sanatçılar tepki koydu. Bir haftalık süreci hatırlayın, bu tepkiyi koyanlar vatan düşmanı ilan edildi ve vatan sevgisi sorgulandı. Mesela Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, açıkça buna karşı çıkanları vatan haini ilan etti. Dün muhalefetin ve toplumun baskısıyla komisyonda bu teklif geri çekildi. O komisyon üyeleri, geri çekenler vatan haini miydi? Vergi büyük bir sorun. Sorun olduğu kadar da sorumluluk. Dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerde kazananın vergi vermesi, ahlaki bir sorumluluk. Aynı şekilde; yönetenler için de bu verginin alınması ahlaki bir sorumluluk, alınmaması da ahlaksızlık" ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKEDE TERÖRÜ HEP BİRLİKTE BİTİRELİM'

Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştireceği Güneydoğu ziyareti ile ilgili, "Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz bu ülkede huzuru, kardeşliği her zaman savunduk. Dün farklı, bugün farklı konuşmadık. Yaklaşık 1980'lerden bugüne kadar CHP'nin de SHP'nin de bu konudaki tutumu net. Biz zamana, mekana ve döneme göre görüşlerimizi taban tabana zıt söylemedik. Biz bu ülkedeki barışı, kardeşliği her zaman savunuyoruz. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Sayın Genel Başkan bugünkü açıklamasında özellikle gezi sırasında düşüncelerini açıklayacağını söyledi. Ziyaret konusunda da açıklamasını yapacaktır. Biz Demirtaş'la ilgili de düşüncelerimizi defalarca söyledik. Bu ülkede hukukun, hukukun üstünlüğünün, adaletin herkese eşit olarak uygulanmasını savunuyoruz. O yüzden biz dün farklı, bugün farklı asla konuşmadık. Bu konuda tavrımız net. Dün de analar ağlamasın dedik, bugün de analar ağlamasın. Bu ülkede terörü hep beraber bitirelim, bu ülkeye kardeşlik gelsin, analar ağlamasın" diye konuştu.

'NUMAN KURTULMUŞ FAHİŞ BİR HATA YAPMIŞTIR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili sözlerine ilişkin, "Devlet protokolünde 2 numaralı koltukta oturan bir kişi söylediklerine dikkat etmeli. Söylediklerinin nereye gideceğini net bir şekilde ortaya koymalı. Özellikle AKP'nin küçük ortağı HÜDA PAR gibi bir partinin ilk 4 maddeyi tartıştığı dönemde konuşmalarına dikkat etmeli, bunu tartışmaya açmamalı. Sonradan konuşmalarını düzeltmeye çalıştığını, yanlış anlaşıldığını söyledi. Bir kez daha söylüyoruz, ilk 4 madde bizim kırmızı çizgimiz, 85 milyonun kırmızı çizgisi, onu tartışmak ne Meclis Başkanının, ne Cumhurbaşkanının, ne bir başkasının ya da başka bir partinin haddi değil. Ama sen o koltukta oturuyorsan, 2 numaralı koltukta devlet protokolünde oturuyorsan ne söyleyeceğine ve ne söylemeyeceğine dikkat edeceksin. İstifaya gelince; maalesef ki AKP'de böyle bir kültür yok. Meclis Başkanının bile bence azlini isteyebilir. Ama çağdaş demokrasilerin hepsinde istifa diye bir kültür var. Fahiş hata yapan istifa eder. Numan Kurtulmuş fahiş bir hata yapmıştır" dedi.