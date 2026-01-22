Haberler

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, lisanslı depolara denetim yapılması gerektiğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, lisanslı depolarda ürünlerin kalitesizliğini ve denetim eksikliğini gündeme getirerek, çiftçilerin mağdur olduğunu belirtti. Son dönemde depo hırsızlıklarında artış yaşandığını vurguladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, lisanslı depolara ilişkin, "Depoda ne kadar ürün var bilen yok. Çiftçi depoya birinci sınıf buğday vermiş, üçüncü sınıf ürün alıyor. Kalite kontrol yok." ifadelerini kullandı.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet bürolarında yaşanan hırsızlıkları anımsatarak, benzer olayların lisanslı depolarda da yaşandığını iddia etti.

Lisanslı depolarda denetim boşluğu olduğunu savunan Aygun, "Aralık ayından bu yana depo soygunlarında büyük artış görüldü. Geçen hafta Mardin'de 137 bin ton buğday buhar oldu. TMO'nun çiftçilerden satın alıp özel depolarda tuttuğu tam 137 bin ton buğday buharlaştı." dedi.

Türkiye'de 300'e yakın lisanslı depo bulunduğunu aktaran Aygun, buralardaki denetim yetkisinin Ticaret Bakanlığı'nda olduğunu hatırlattı.

Aygun, lisanslı depoların denetiminin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Depoda ne kadar ürün var bilen yok. Çiftçi depoya birinci sınıf buğday vermiş, üçüncü sınıf ürün alıyor. Kalite kontrol yok." diye konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası