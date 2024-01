CHP Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmalarına başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) tarafından oy birliğiyle yeniden göreve aday gösterilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim çalışmalarına başladı. CHP İlçe Başkanlığı binası önünde kurulan sahneden vatandaşlar ve partililere seslenen Başkan Ömer Günel, "Beş yıldır sürdürdüğümüz hizmet çağını sizlerle birlikte devam ettireceğiz" dedi.

Chp Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün Ankara'da bulunan genel merkezinde, seçim çevrelerinde aday belirleme gündemiyle toplandı. Yapılan Parti Meclisi toplantısının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi. Adaylığının kesinleşmesinin ardından Başkan Ömer Günel, seçim çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, ilk olarak CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Başkan Günel, partililer ve binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar, 5 yıldır Kuşadası için ekibiyle birlikte çalışan belediye başkanı Günel'e sevgi gösterisinde bulundu. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek de Başkan Ömer Günel'i tebrik etti. Başkan Ömer Günel, daha sonra parti binasının önünde kurulan sahneden Kuşadalılara seslenirken, Günel'in konuşmasını yaklaşık 5 bin kişi dinledi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, "Öncelikle belediye başkanımız Ömer Günel'in adaylığı kentimize ve partimize hayırlı olsun. Belediye Başkanımız Ömer Günel, 5 yıl boyunca Kuşadası'nda çok başarılı bir hizmet dönemi geçirdi. CHP Kuşadası İlçe Örgütü olarak adayımız ve Belediye Başkanımız Ömer Günel'in seçimi kazanması için gerekli her türlü desteği vereceğiz. Buradan diğer aday adaylarımıza da çağrıda bulunarak yeniden göreve aday gösterilen Belediye Başkanımız Ömer Günel'in etrafında kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel ikinci kez yerel yönetimde iktidar bayrağını taşıyacaklarını belirtirken, "Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Parti Meclisimize beni tekrar bu göreve layık gördüğü için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bana her zaman destek olan bölge milletvekillerimize ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür ederim. 2019 yılında da önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu görevi almıştım. İki ayrı genel başkandan bu görevi almak benim için gurur verici. Bugün adaylığımızın başka bir önemi daha var. CHP'nin Kuşadası tarihinde ilk defa bir belediye başkanı üst üste ikinci defa aday yapıldı. Bana destek veren tüm partililerime ve hemşehrilerime teşekkür ediyor, önünüzde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

"Geçmiş 3 dönemin 3,5 katı hizmet ürettik"

CHP bayrağını 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Kuşadası Belediyesi'nde dalgalandıracaklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, "2019 yılında ilk defa göreve geldiğimizde ekonomik açıdan çok kötü bir Kuşadası Belediyesi ile karşılaştık. Ancak uyguladığımız mali disiplinde durumumuzu düzelttik. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin 5 yılda sadece yol için yaptığı yatırım 1 milyar Türk Lirasıdır. Bu bizden önceki 3 dönemin toplamda yaptığı yatırımın 3,5 katıdır. Pandemiye ve yaşanan ekonomik krize rağmen görevde olduğumuz sürede hiç bahane bulmadan Kuşadası halkı için hizmet ürettik. Sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerini gerçekleştirdik. Bizden önceki dönemlerde hizmet, proje ve yatırım değil sadece hayal vardı. Kuşadası hizmeti bizimle gördü. Onların hayal ettiklerini bir gerçeğe çevirdik. Bir sonraki dönemde de beş yıldır sürdürdüğümüz hizmet çağını sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Bu yolda bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN