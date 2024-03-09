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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Eleştiri

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, belediye başkanının başka şehirde başkaları için çalıştığını belirterek eleştirilerde bulundu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanarak, "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.

Tugay'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çok değerli birikimlere sahip, güçlü ve büyük bir kurum olduğunu, ancak biraz mali disipline ihtiyacının bulunduğunu kaydetti.

Tugay, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanamayacağını savunarak, "Ama bizim öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bu adamları erken genel seçime götürelim." ifadesini kullandı.

"Dostun attığı gül yaralıyor bizi" ifadesini kullanan Tugay, şöyle konuştu:

"Benim de itirazım var. AKP'ye kazandırmak için çalışan herkese itirazım var. İnsanlar, ülke bu haldeyken, her şeyin sebebi bunlarken, onlara prim veren herkese itirazım var. Bunu yapmayın. Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım, kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor."

Kaynak: AA / Politika

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