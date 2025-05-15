CHP, İki Kanun İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, 2 kanuna yönelik bazı düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, 7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na ilişkin AYM'ye başvuruda bulundu. Söz konusu kanunlardaki bazı düzenlemelerin yürürlüklerinin durdurulması ve iptalleri istemli dilekçelerini sunan Günaydın, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Günaydın, Siber Güvenlik Kanunu'nun, hakim kararı olmadan dijital verilerin kopyalanması, el konulması ve toplanmasına ilişkin düzenlemeler içerdiğini belirterek, "Türkiye buna benzer uygulamaları geçmişte gördü ve buradan büyük sıkıntılar yaşadı. İnsanların kişisel verilerinin korunması, insanların özel hayatlarının korunması ve bunun yanında siber güvenliğin de tesis edilmesi, başka bir deyişle özgürlük ve güvenlik dengesinin doğru bir zemine oturtulması kıymetlidir. Hakim kararı olmaksızın bu verilerin kopyalanması, bunlara el konulması geçmişte yapılan uygulamaların benzerinin gelecekte de yapılabileceğini göstermektedir ve kabul edilebilir bir durum değildir. Bir başka durum, siber sızıntı gerekçesi ile siber sızıntı olmadığı halde bu bilgiyi yayanlara yönelik 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası düzenlemesi getirilmektedir. Bunu şöyle tercüme edelim biz; örneğin bir gazeteci bir siber güvenlik sızıntısını tespit edip bunun haberini yapıyor. Kamu bunu ihbar kabul edip bununla ilgili önlemlerini almak yerine, Dezenformasyon Merkezi üzerinden, 'Böyle bir sızıntı yoktur' diye açıklama yapılıp, bu haberi yapan gazetecinin de derhal gözaltına alınması ve tutuklama işlemi, bu kanun çerçevesinde yapılabilir ki bu da haber alma ve haber verme özgürlüğünün önünde önemli bir engeldir" dedi.

'DHMİ PERFORMANS PRİMİNİN KESİLMESİNİ UYGUN BULMUYORUZ'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a yönelik itirazlarına açıklık getiren Günaydın, şöyle konuştu:

"Burada özel teşebbüs hürriyetinin aksine, petrol piyasasında lisansa tabi faaliyet yürüten şirketlerin 'Yanıltıcı belge düzenleme' suçu işlediğine yönelik iddialar üzerine, vergi müfettişlerinin vergi incelemesine fiilen başlamadan sadece inceleme görevi bulunduğunu Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'na bildirmeleri sonucunda, başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi gibi bir durum vardır. Bu elbette özel teşebbüs hürriyetinin aksine bir durumdur. Bunun iptalini talep ediyoruz. Ayrıca sağlıklı yaşama hakkı, dinlenme hakkı ve masumiyet karinesinin aksine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde (DHMİ) istihdam edilecek personele yönelik DHMİ performans priminin; sağlık raporu, ücretli izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma gibi durumlarda kesilmesini de uygun bulmuyoruz, Anayasa'ya aykırı görüyoruz. Bütün bu işlemler için Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzu tamamladık. "

"Neredeyse haftada bir Anayasa Mahkemesi'nin önündeyiz" diyen Günaydın, "Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi anayasal düzenin, hukuk ve adaletin temini ve devamı konusunda bir önemli kamu görevi yaptığının farkındadır" ifadelerini kullandı.