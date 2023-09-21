CHP Heyeti Çin'e Gitti

CHP İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç başkanlığındaki 6 kişilik CHP heyeti resmi davetli olarak Çin'e gitti. Heyet, Çinli yetkililer tarafından yapılan sunumlarla akıllı şehirler, dijital ekonomi ve Demir İpek Yolu Limanı gibi konuları inceledi. Ayrıca Türkiye Ulusal Ürünleri Marketi'ni ziyaret ederek Türk ürünlerini tanıttı ve Çinli turistleri Türkiye'ye davet etti.

CHP İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç başkanlığındaki 6 kişilik CHP heyeti resmi davetli olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Çin'in Sichuan eyaletinde akıllı şehirler, dijital ekonomi, devlet inovasyon bölgesi ve Demir İpek Yolu Limanı'nda incelemeler yapan CHP heyetine Çinli yetkililer tarafından sunumlar yapıldı. Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı'nda Türkiye Ulusal Ürünleri Marketi'ni de ziyaret eden CHP heyeti Türk ürünlerini tanıttı ve Çinli turistleri Türkiye'ye davet etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç başkanlığındaki CHP heyetinin Çin'deki temasları devam ediyor. Heyette, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dursun Poyraz, CHP Yurt Dışı Örgütlenme Görevlileri Mustafa Ataş ve Seval Ödemiş, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı ve Milletvekili Danışmanı Gülhan Taşkıran bulunuyor.

Sichuan Eyaleti Dış ilişkiler Ofisi Direktörü Liu Min ile görüşen Yüksel Mansur Kılınç başkanlığındaki CHP heyeti, Sichuan Eyaleti'ne bağlı Tianfu Yeni Bölgesi Bilim Kenti, Shahe Mahallesi Akıllı Mahalle Örnek Projesi, Kuanzhai Sokağı Tarihi Mahalle Restorasyon Projesi, Chengdu Büyük Pandalar Yetiştirme ve Araştırma Merkezi, Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı ve Chengdu Türkiye Ulusal Ürünleri Marketi'ni ziyaret etti.

Sichuan Eyaleti Dış ilişkiler Ofisi Direktörü Liu Min ile görüşmesinde Türkiye-Çin ilişkilerinin önemini anlatan Yüksel Mansur Kılınç, "Türkiye'de mevcut iktidar dış politika alanında bazı hatalı kararlar almış olsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman bölge ve dünya barışından yana olmuş ve uluslararası barışa katkı sunmuştur" dedi.

Kılınç, Tianfu Yeni Bölgesi Bilim Kenti'nde incelemelerde bulunduktan sonra anı defterine şunları yazdı: "Burası geleceğin şehri ve gelecekteki teknolojik yeniliklerin merkezi. Ekolojik Medeniyet, Djital Ekonomi ve Akıllı Şehirler alanında iki ülke olarak birlikte başaracağımız büyük hedefler var. Türkiye ile Çin; CHP ile ÇKP'nin yakın ilişkileri hem bölgemiz hem de dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır."

Kuşak Yol çerçevesinde Çin-Avrupa tren seferlerinin en önemli merkezinden biri olan Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı'nı ziyaret eden CHP heyetine Çinli yetkililer tarafından sunum yapıldı. CHP heyeti, limandaki Türkiye Ulusal Ürünleri Marketini de ziyaret ederek marketteki Türkiye ürünlerini tanıttı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Chengdou Uluslararası Demiryolu Limanı'nda açıklama yapan Kılınç, "Buradan kalkan hızlı trenler Türkiye hattını da takip ederek 15 günde Avrupa'ya ulaşıyor. Türkiye ile Çin arasındaki ticarette de sürenin kısaltılması açısından önemli bir liman. Biz istiyoruz ki kuzey demiryolu hattının yanında Türkiye'den geçen Güney Demir İpekyolu hattı da çok hareketli olsun. Türkiye ile Avrupa, Türkiye ile Uzakdoğu arasındaki ticarete daha fazla katkı sunsun. Biz de bunun için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

Güney Demir İpek Yolu hattının, Türkiye ile Çin arasındaki iletişimi güçlendireceğini ifade eden Kılınç, "Chengdou üzerinden ülkemize gelmek isteyenler için büyük bir kolaylık olacak. Hepsi misafirimiz. Şimdiden bekliyoruz. Asya'nın demiryolu merkezi Chengdu ile dünyanın kültür kenti İstanbul arasında büyük bir bağ kurulmuş oldu. Hepimize düşen görev bu bağı güçlendirmektir" dedi.

Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı'nda Türkiye Ulusal Ürünleri Marketini ziyaret eden CHP heyeti marketteki Türkiye ürünlerini tanıttı. Çinli turistleri Türkiye'ye davet eden Yüksel Mansur Kılınç, "Biliyoruz Çinli dostlarımız genellikle deniz-kum-güneş tatilini sevmiyorlar. Ama ülkemiz İstanbul, Kapadokya, Efes başta olmak üzere kültür turizminde de çok önemli merkezlere sahip. Çinli dostlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.