CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, süreçte erken seçimi dillendirmenin doğru olmadığı kanaatini taşıdıklarını belirterek, "Çünkü bu, halkımıza karşı da onlardan oy isterken öyle bir vaatte bulunmadığımız için ikircikli bir tavır sergilemek olur diye düşünüyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, sırasıyla AK Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Parti Meclisi (PM) Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül'ün yer aldığı heyet ağırladı.

AK Parti ile bayramlaşma

MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaretinde Nazlıaka, konukların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı, bayramların birlik, beraberlik duygularının pekiştiği günler olduğunu söyledi.

Nazlıaka, ülkede yurttaşların sorunlarını çözmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, tüm yurttaşların bir sonraki bayramın keyfini yaşayabileceği günler için hep beraber sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi Hasan Sert de seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçirdiği ameliyatlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Sert, "Pandemiden başlayan, seller, yangınlar, felaketler, Rusya-Ukrayna krizi, Filistin-İsrail çatışması, Türkiye'ye de zor anlar yaşatıyor. Halkın ve tabanın bu sıkıntılarını görüp onlara çözüm getirmemiz gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa, performansımız neye yetiyorsa, ekonomik ve global şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp halkımıza daha rahat, daha kaliteli yaşam standardı getirmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.

Sert, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra, birlikte çalışma performansının daha çok benimseneceği bir dönem olmasını diledi.

Nazlıaka ise seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını, nüfusun yüzde 65'inin CHP'li belediyelerce yönetilecek olmasının sorumluluk duygularını yükselttiğini dile getirdi.

İsrail ile ihracat konusunda alınan kısıtlama kararına değinen Aylin Nazlıaka, bunun geç olmakla birlikte yerinde bir karar olduğunu söyledi.

DSP'nin ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Ramazan Bayramı dolayısıyla partilerini ziyaret eden DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir başkanlığındaki heyeti de ağırladı.

Nazlıaka, 31 Mart'taki yerel seçimlerde, eski DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit'in 1977'deki başarısından sonra ilk kez böyle bir başarı elde ettiklerini kaydetti.

Emeklilerin, işçilerin, asgari ücretle çalışanların, işsizlerin geçim sıkıntıları olduğunu dile getiren Nazlıaka, bu sorunların gelecek bayramda son bulmasını diledi. Nazlıaka, "Bu anlamda yerelde üstlendiğimiz sorumluluğun daha da artması, genişlemesiyle birlikte yurttaşlarımızın hayatına daha fazla dokunmayı sorumluluk olarak aldık." dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir de yerel seçim sonuçları nedeniyle CHP'yi kutladı, bayram dileklerini iletti.

Vatan Partisi'nden CHP'ye ziyaret

CHP'yi daha sonra Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Utku Reyhan'ın, DEM Parti'den belediye başkanı seçilenlere ilişkin eleştirileri üzerine Nazlıaka, milli duygular konusunda aynı görüşü paylaştıklarını, ancak ülkenin sorunlarının çözümünün parlamento olduğunu kaydetti.

DEM Parti'nin ziyareti

CHP'ye daha sonra, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak başkanlığındaki DEM Parti heyeti ziyarette bulundu. Parlak, bayramın barışa vesile olmasını dileyerek, daha demokratik bir anayasa ile sürecin götürülmesi gerektiğini aktardı.

Ziyarette, Aylin Nazlıaka, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaşanan sürece değinerek, CHP'nin de Hatay'daki seçim sonuçlarıyla ilgili itirazlarını hatırlattı. Hatay için çok ciddi bir demokrasi mücadelesi verdiklerini söyleyen Nazlıaka, "Hatay'da seçimin iptal edilmesi noktasında net bir tavır sergiledik. YSK önüne gittik. Ne yazık ki karar seçimin iptali yönünde çıkmadı. Bundan sonra Hatay'da bir heyet kuracağız, oradaki belediyenin çalışmalarını yakın bir şekilde takip edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti ile bayramlaşma

Parti İçi Eğitim Politikaları Başkanı Ayşe Sucu başkanlığındaki İYİ Parti heyetinin ziyaretinde konuşan Nazlıaka, İYİ Partiyi yerel seçimdeki başarılarından dolayı tebrik etti, 27 Nisan'da yapılacak kurultayın yeni başlangıçlara ve hayırlara vesile olmasını diledi.

İYİ Partili Sucu da bayram denildiğinde her şeyden önce küslerin barışmasının, birlik ve beraberliğin akıllara geldiğini belirterek, "Türkiye'nin, ekonomiden tarıma, hayvancılığa kadar çok büyük sorunları var, eğitim sorunları almış başını gidiyor. Umarız bütün siyasal partiler bu noktalara yoğunlaşırlar ve ülkemizi bu zor koşullarda güzel noktalara taşırlar." temennisinde bulundu.

BBP'nin ziyareti

CHP heyeti, daha sonra BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Sivas'taki yerel seçim sonuçları için BBP'yi tebrik eden Nazlıaka, "Biz, 'Bu seçimi kazanan varsa o da halktır' diyoruz. Kendi tarafımızda böyle bir zafer havasındansa sorumluluk bilincini yüksek tutan bir yaklaşımla hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aylin Nazlıaka, kendilerine erken seçim isteyip istemediklerine dair sorular sorulduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Seçim öncesinde başta Genel Başkanımız olmak üzere hepimiz halka gidip oy istedik. Ama oy isterken, 'Bize oy verin, erken seçim yapalım' demedik. 'Bize oy verin, yaşam kaliteniz artsın', 'Bize oy verin, güven içerisinde yaşayın', 'Bize oy verin, daha özgür olun' dedik. Toplumun tüm kesimlerine gittiğimizde, her birine dair yereldeki projelerimizi anlattık ve dedik ki 'Bu vesileyle iktidara bir sarı kart gösterin'. Dolayısıyla gördük ki halkımız bu sarı kartı gösterdi. Şimdi bu süreçte erken seçimi dillendirmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü bu, halkımıza karşı da onlardan oy isterken öyle bir vaatte bulunmadığımız için ikircikli bir tavır sergilemek olur diye düşünüyoruz."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ise seçimleri bir bayrak yarışı olarak gördüklerini dile getirerek, halkın daha çok hizmet edene bu bayrağı teslim edeceğini belirtti. Alfatlı, seçilen belediye başkanlarına başarılar diyerek, "Terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese başarılar diliyorum. Zaten koymuyorsa bu başka bir şey oluyor." dedi.

DP'nin ziyareti

CHP'yi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Abdülbaki Mert başkanlığındaki heyet de ziyaret etti.

Nazlıaka, ülke sorunlarını, birlik ve beraberlik içerisinde, iyi niyetle, çalışkanlıkla aşabilecekleri vurgusunu yaptı.

Abdülbaki Mert de halkın yerel seçimlerde CHP'ye ciddi bir kredi açtığını, CHP'nin bunu doğru değerlendirmesi durumunda, hem Türkiye'nin önünün açılacağını hem de bunun partiyi daha fazla büyütebileceğini dile getirdi.

MHP ile bayramlaşma

CHP heyeti, daha sonraki ziyarette, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerde kurmak istedikleri Türkiye ittifakında, her görüşten, her siyasi partiden yurttaşın yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kim milli maç kazandığımızda duygulanıyorsa, kim Filenin Sultanları bir galibiyet elde ettiğinde onurlanıyorsa, kim kırmızı-beyaz bayrağımızı gördüğünde o bayrağın altında olmanın onurunu yaşıyorsa her biri bu Türkiye ittifakının bir parçası. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan her kim varsa onlarla halkın ittifakını kurarak, belediyelerimiz üzerinden çalışmalarımızı yürüteceğiz."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da "CHP ile ittifak edenlerin de Nazlıaka'nın ifade ettiği hissiyatlara aynı şekilde katılmasının kendilerini mutlu edeceğini" söyledi.

Seçimlerin çok fazla insanın mağdur olmadan, burnu kanamadan sonuçlanmasının önemine değinen Durmaz, "Ortaya çıkan sonuca da hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Genel Başkanımız olmak üzere milli iradenin tecellisine, herkesin çok samimi şekilde saygı duyması gerektiği ifade edildi, esasında, bütün liderlerin bu şekilde değerlendirmesi Türk demokrasinin geldiği seviye, olgunlaşma açısından son derece kıymetliydi. Seçimler inşallah ülkemize, milletimize, partilerimize hayırlı sonuçlar getirir." şeklinde konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti, ardından da Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Ünal başkanlığındaki heyetin bayram ziyaretinde bulunduğu CHP Genel Merkezi'ne ziyaretler sürüyor.

Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunulan ziyaretlerde, konuklar çiçek ve çikolata getirdi, CHP'de de misafirlere çay, kahve ve çikolata ikram edildi.