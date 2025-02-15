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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Salihli Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Salihli Ziyareti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salihli Belediyesi'ni ziyaret ederek yerel seçimlerdeki borç yükünü ve ekonomik zorlukları vurguladı. Özel, Türkiye'nin gelişimi için Avrupa Birliği ve İskandinav ülkelerine yönelmesi gerektiğini ifade etti ve seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Özel, Salihli Belediyesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimde kazandıkları birçok belediyeyi borç yükü ile devraldıklarını, Salihli'de de ekonomik olarak güçlüklerle mücadele edildiğini ifade etti.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Özel, muasır medeniyet seviyesinin Avrupa Birliği ile İskandinav ülkeleri olduğunu, Türkiye'nin gelişmek için yönünü bu ülkelere dönmesi gerektiğini belirtti.

Özel, iktidarın kendine yönelik eleştirilerine vatandaşın istek ve taleplerini ön planda tutarak yanıt verdiğini kaydederek, "Bana en kötü sözleri söylediler. Ben onlara, emeklinin tarihin en kötü durumunda olduğunu anlattım. Bize en ağır hakaretleri ettiler. Biz en zor şartlarda geçim mücadelesi veren asgari ücretlileri konuştuk. Kutuplaşmaya karşı seçmenle kucaklaştık, onları duymadık." ifadelerini kullandı.

"Seçim tatbikatı yapacağız"

CHP ilçe başkanlıklarının ülkedeki 182 bin sandığa sandık görevlisi atadığını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Mayıs sonu gibi bir sabah 05.30'da kalkacak bütün sandık görevlileri. Seçim varmış gibi okula gidecek. Okul görevlisinin elindeki şifreyi girecek. Temsili sonuç tutanağı olacak, fotoğrafını genel merkeze yollayacak. Tam bir seçim tatbikatı yapacağız. Tatbikata katılmayan askeri, orduya katıp da büyük bir mücadele vereceğimiz seçim günü taşımayacağız. Tatbikata gelenler sandık görevlisi olacaklar, gelmeyenleri değiştireceğiz. Partinin programı hazırlanıyor."

Özel, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben aday değilim, partinin bir adayı olacak. Doğru adayı nereden bulacağız, anketlere bakacağız. Anketlerde çok önemli iki isim var. İkisi de kazanıyor ama oradaki kararı ben tek başıma versem 'Niye ben değil de o?' Zaten kurultayda söz vermiştim, 'cumhurbaşkanı adayını ön seçimle' belirleyeceğiz diye. Mansur Başkan 'Ben ön seçime girmeyeyim, sonucuna saygı duyayım. Görev düşerse görev yapayım, düşmezse zaten seçim kazanılıyorsa mutlu olayım. Ben her zaman partinin emrindeyim, ne durum olursa olsun partinin kazanması için destekse destek veririz. Bana ihtiyaç olursa da hasarsız ve çalışan bir şekilde mutlaka burada bulunuruz' dedi. Ekrem Başkanımız da ona tam bunu destekleyen sözler söyledi. Ben aynı şeyi söyledim ve Türkiye'nin belki de siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik. Hep birlikte anlaşarak, el ele, omuz omuza çıktık."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika
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