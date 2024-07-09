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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Hiçbirinizi pişman etmeyeceğiz'

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, emekli maaşlarına zam yapılması gerektiğini ve asgari ücretin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa'da yükselen faşizme karşı mücadelenin solun elinde olduğunu vurguladı. Özel, AK Parti ve MHP seçmenlerine de teşekkür ederek, gelecek seçimlerde cebinizdeki paranın 10 kat değerli olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, " Ak Parti'nin, MHP'nin kıymetli seçmenlerine söylüyorum, 31 Mart'ta doğru yaptınız. Dürüst, çalışkan, şeffaf, israfçı değil, hizmeti önceleyen adaylara oy verdiniz. O günden bugüne sizi pişman etmedik. Hiçbirinizi pişman etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, emekli maaşlarına zam yapılması gerektiğini, ayrıca asgari ücretin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Özel, ekonomiden memnun olmayan, emekli maaşından memnun olmayan tüm vatandaşları akşam saat 21.00'da evlerinin ışıklarını söndürüp yeniden açmaya davet etti.

"Avrupa'nın kurtulduğu birtakım ideolojileri, faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükseltmeye çalışıyorlar"

Avrupa'da yükselen bir faşizm olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Aşırı sağ ile mücadelenin de neoliberal politikalarla mücadelenin de gelir adaletsizliğiyle, yoksullukla, işsizlikle mücadelenin de reçetesi solun, sosyal demokratların elindedir. Toplumu 'göçmenler-göçmen olmayanlar', 'sağcılar-solcular', 'o mezhepten olanlar-bu mezhepten olanlar' diye bölüp her meseleyi bir başka tarafa yükleyip oradan nefret üretenler Avrupa'da güçlenerek faşizan, 80 yıl önce Avrupa'nın kurtulduğu birtakım ideolojileri, faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükseltmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında formül soldadır, sosyal demokrasidedir. Herkesi dinine, mezhebine göre, siyasi düşüncesine göre doğduğu yere göre ayırmak değil bu kesimlerin tamamının yoksuluna dokunmak, kimsesizlerine sahip çıkmak, güvencesizlerin hakkını korumak, yoksulların karnını doyurmak, barınma sorununu çözmek ve eşitlikçi politikalar üretmek. Bu bizim işimiz bizim bildiğimiz bir iş. Bunu Avrupa, dünya çok kötü deneyimler yaşadı, yeniden hortluyor, hortlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

" Ak Parti'nin MHP'nin kıymetli seçmenlerine söylüyorum, 31 Mart'ta doğru yaptınız"

CHP iktidara geldikten sonra 10 yıl içinde TL'nin çok daha değerli olacağını belirten Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yani yapılacak ilk seçimlerden sonra kurulacak hükümette Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında 10 yıl sonra toplamda yaşanacak olan şudur; AK Parti'nin yaptığı gibi yapacağız. Biz de sıfır atacağız ama onlar gibi enflasyonu yükseltip, yükseltip yükseltip sıfırlar sığmayınca hem paradan hem maaştan hem etiketten sıfır atmayacağız. Öyle 6 tane sıfır falan da atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız. O sıfırı etiketlerden atacağız, fiyatlardan atacağız ama maaşlardan atmayacağız. AK Parti'nin, MHP'nin kıymetli seçmenlerine söylüyorum, 31 Mart'ta doğru yaptınız. Dürüst, çalışkan, şeffaf, israfçı değil, hizmeti önceleyen adaylara oy verdiniz. O günden bugüne sizi pişman etmedik. Hiçbirinizi pişman etmeyeceğiz. Gelecek seçimlerde CHP'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye ittifakına oy verdiğinizde 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat değerli olduğunu göreceksiniz. Bugünkü maaşı alıp 4 liraya mazot kullandığınızı düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla bir liraya ekmek aldığınızı düşüneceksiniz. Bugünkü maaşla elektrik faturasının 500 TL değil, 50 TL geldiğini düşüneceksiniz" diye konuştu.

"3 işçi konfederasyonunun sayın genel başkanları üç maymunu oynayanlara karşı ağızlarını açtılar"

Emekli maaşları ile ilgili değerlendirme yapan Özel, Ocak ayından beri gezdiği toplam 111 meydanda da en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunduğunu dile getirerek, "Dinlemediler, yapmadılar şimdi kök maaşa enflasyon koyuyor. Bugün 10 bin TL alanın kök maaşı 7 bin liraysa yine 10 bin alacak. 8 bin liraysa 10 bin TL'yi biraz geçecek, 9 bin liraysa 11 bin TL alacak. En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz. Hükümet halen daha üç maymunu oynuyor. Emekliyi görmüyor, emekliyi duymuyor. Emekli için bir şey söylemiyor. Bugün 3 işçi konfederasyonunun sayın genel başkanları üç maymunu oynayanlara karşı ağızlarını açtılar. Enflasyon zammını istediler. Döndüler, emekliye de en az asgari ücret verilmelidir dediler. Bugüne kadar önceki genel başkanımız, biz sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye bir asgari ücreti talep eden DİSK'in, Türk-İş'in de ve Hak-İş'in de tüm genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Üyelerinin mücadelesinin karşısında saygıyla eğiliyorum" ifadelerine yer verdi.

Özel, ekonomiden memnun olmayan, emekli maaşından memnun olmayan tüm vatandaşları akşam saat 21.00'da evlerinin ışıklarını söndürüp yeniden açmaya davet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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