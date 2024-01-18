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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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