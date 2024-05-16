CHP Genel Başkanı Özgür Özel, engellilerin sorunları için siyasi partilere çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, engellilerin sorunları için siyasi partilere çağrı yaparak, "Gelin 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan ve benim içinde olduğum, takipçisi olduğum, normalleşme sürecinin ilk adımını, engellilerin bu birikmiş sorunlarını çözecek kanuni düzenlemeleri Meclis'te hep birlikte yaparak atalım." dedi.

Özel, CHP Kadın Kolları ve Ankara İl Başkanlığınca Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Engelsiz Yarınlar Buluşması"na katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Dünya Engelliler Haftası'nın kutlanacak değil, farkında olunacak, engellerin ortadan kaldırılmasının konuşulacağı bir gün olduğunu söyledi.

TBMM'nin engellilerin sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarımızda yapacağımız ilk şey, bugün Aylin (Nazlıaka) Hanım'ın gölge kabine bakanı olarak temsil ettiği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını hem ayıracağız, hem ismini değiştireceğiz. Biz bu bakanlığın kadınla ilgili olan kısmını 'Kadın ve Eşitlik Bakanlığı' olarak yapacağız ve başında elbette birisi olacak. Ama engellilerle ilgili kısım için CHP iktidarında engellilerin sorunları ile uğraşacak tek bir bakan olacak. O bakanın kendisi de engelli bir birey olacak. Söz veriyoruz. Engellilerin sorununu kabinede kendi de bu zorlukları yaşamış birisi anlatacak. Bütçesini söke söke alacak. Engellilerin önündeki engelleri kaldırıp engelsiz yarınları, engelli bakanlığımız mutlaka çözecek."

Kamuda çalışan engellilerin eğitim, meslek ve yeteneklerine göre istihdamlarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Özel, engelli aylıkları ve evde bakım aylıklarının yüksek enflasyonlu ortam göz önünde bulundurularak, derhal yeniden hesaplanması gerektiğini söyledi.

Özel, "Mevcut uygulamada olduğu gibi engelli aylıklarını ve bakım yardımlarını engellinin hane içinde fert başına düşen gelirine göre değil kendi gelir durumuna göre hesaplanmalı. Engellilerin bakımını üstelenen anneler ve kadınlar sigortalanmalı, emeklilik hakları mutlaka güvence altına alınmalıdır." diye konuştu.

Engellilerin sağlık hakkından yararlanmak için önlerindeki bütün engellerin kaldırılmasını isteyen Özel, muayene ücreti, özellikle ortez, protez ve her türlü yardımcı tıbbı malzemeden asla katkı payı alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Özel gereksinimli çocukların örgün eğitim dışında aldıkları rehabilitasyon hizmetinin de en az haftada 40 saat olarak belirlenmesini öneren Özel, burada görev yapan öğretmenlerin ücretine de mutlaka devlet desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletlerin Engelli Hakları Sözleşmesinin devlete yüklediği tüm sorumlulukların yerine getirilmesini isteyen Özel, ayrımcılıkla mücadele yasasının da zaman kaybedilmeden TBMM'den geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özel, engelli hakları için tüm siyasi partilere seslenerek, "Gelin 31 Mart seçimlerinden sonra ortaya çıkan ve benim içinde olduğum, takipçisi olduğum, normalleşme sürecinin ilk adımını, engellilerin bu birikmiş sorunlarını çözecek kanuni düzenlemeleri TBMM'de hep birlikte yaparak atalım. Buradan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tüm partileri dahil edeceği bir süreçte bu sorunların çözümüne hep birlikte adım atmak için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Etkinliğe Özel'in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ilçe belediye başkanları, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.