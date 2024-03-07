CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının performansını anketlerle ölçecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketlerinin 3 ayda bir başkanla şehirle örgütle paylaşılacağı bir çabanın içindeyiz." dedi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Genel Başkan olarak Kütahya'ya ilk kez geldiğini belirten Özel, partisinin kentte hak ettiği siyasi güce ulaşmasını ümit ettiklerini söyledi.

CHP'nin Kütahya Belediye Başkanı adayı Eyüp Kahveci'yi ortak akıl ve mutabakatla belirlediklerini kaydeden Özel, adaylarının toplum tarafından çok ciddi destek gördüğünü bildirdi.

CHP'nin yerel yönetimlerde "Eşgüdüm Eğitim ve Denetim Birimi" kurduğunu ve birimin koordinatörlüğünün Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapıldığını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bu birim, projelerimizin nasıl yapılacağı, nasıl insan kaynağına ihtiyaç olduğu, nasıl bütçelendirileceği, dış kaynak ihtiyacı varsa İller Bankasından, yurt dışından nasıl fonların alındığını paket olarak, başarılı projelerin en başarılısından en komplikesine başkanlarımıza sunum yapacak. Amacımız, CHP'li belediyelerin başarılı projelerinde ortaklaştırma, bunların tek tipleştirilmesi. Örneğin sosyal kartların verilmesi, son dönemlerde CHP'li belediyelerin çokça yaptığı düşük gelir seviyesindeki ailelere sosyal yardımların dijital kartlar üzerinden yapılması, esnaf ile şehrin bütünleştirilerek sosyal kartların içine yapılacak kırmızı et yardımının şehrin kasaplarından alınması, sosyal yardımların şehrin esnafı tarafından kullanılması şeklinde çok başarılı uygulamalarımız var."

Belediye başkanlarının performansının objektif kriterlerle ölçülmesi için anket yapacaklarını belirten Özel, "Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketlerinin 3 ayda bir başkanla şehirle örgütle paylaşılacağı bir çabanın içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kütahya'daki ara eleman sıkıntısına dikkati çeken Özel, tren ve hava yolu taşımacılığında meselelerin doğru yönetilemediğini kaydetti.

Simav-Tavşanlı arasında Örencik'te açılmaya çalışılan altın madeninin halk sağlığı üzerinde sıkıntı yaratacağına ilişkin bilgilendirildiğini anlatan Özel, dikkatli şekilde meselenin üzerine gittiklerini aktardı.