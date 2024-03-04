CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileğini iletti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğini iletti.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tokat Reşadiye'de trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisinin Sayın Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.