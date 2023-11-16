CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'yı anarak saygıyla andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Kaya'nın vefatının 23. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıyı saygıyla anarak şarkılarını dinlemeye devam edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'yı andı. Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum."