CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşımız Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşımız Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.