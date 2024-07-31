CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İktidarın SGK'ye borcu olan firmaları açıklamasını istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "İktidarın, SGK'ye belli bir miktarın üzerinde vergi borcu ve SGK borcu olan firmaları açıklamasını istiyoruz. Bu liste açıklandığında hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ye ne kadar borcu olacağı açıkça ortaya çıkacak." dedi.

Zeybek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tüm belediyelerin SGK'ye olan vadesi geçmiş borçlarının 96 milyar lira olduğunu açıkladığını anımsatan Zeybek, bu rakamın, SGK'nin 2023 gelir tahmini olan 3,4 trilyon liranın yüzde 3'üne denk geldiğini söyledi.

Emeklilerle CHP'li belediyelerin karşı karşıya getirilmek istendiğini ileri süren Zeybek, "Eğer iktidar SGK'nin vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı, 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan, son aylarda 750 milyar liraya ulaştığını tahmin ettiğimiz tüm alacaklarının üzerine giderdi. Eğer iktidar gerçekten SGK'nin alacaklarını tahsil etmek istiyorsa, belediyelerden önce, bugüne kadar borcunu açıklamayan başta yandaş şirketlerin oluşturduğu yüzde 88'lik oranının üzerine gitmeyi neden düşünmedi?" diye konuştu.

Açıklanan SGK prim borçlarının belediyelere değil, belediye iştiraklerine ait olduğunu kaydeden Zeybek, "CHP'li belediyelerin almış olduğu Hazine paylarından, zaten doğrudan kaynağından kesinti yapılmaktadır. İktidarın SGK'ye belli bir miktarın üzerinde vergi borcu ve SGK borcu olan firmaları açıklamasını istiyoruz. Bu liste açıklandığında hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ye ne kadar borcu olacağı açıkça ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

CHP'li Zeybek, 2019'daki seçimlerden hemen sonra İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin'i 5 milyar 340 milyon dolar borçla devraldıklarını ve borçların 2 milyar 618 milyon dolara düştüğünü söyledi.

Zeybek, "Toplam yüzde 50'den fazla dolar cinsinden azalma görebiliriz. Belediyelerin SGK'ye ve vergi dairelerine olan borçlarında ise 5 yıl içerisinde 308 milyon dolardan 485 milyon dolar seviyesinde bir değişiklik söz konusudur." dedi.

CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve MHP'den 208 belediye kazandığını anımsatan Zeybek, "208 belediyenin ilk 100'ünün toplam borcunun 9,8 milyar liralık vergi, 20,1 milyar liralık da SGK'ye prim borçları olduğunu görüyoruz. Sayın Bakan'ın açıkladığı 64 milyar liralık CHP'li belediyelerin vergi ve SGK borçlarının neredeyse üçte birinden fazlası sadece bu dönemde kazandığımız belediyelerden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"En çok ihale alan şirketlerin borçlarını neden açıklamıyorsunuz?"

Türkiye nüfusunun yüzde 66'sının bugün CHP'li belediyelerce yönetildiğine işaret eden Zeybek, şunları kaydetti:

"En borçlu 5 CHP'li belediyeyi açıkladınız. En borçlu 5 AK Parti'li, MHP'li ya da diğer partiler tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını açıklamayı neden düşünmüyorsunuz? Devletten en çok ihale alan şirketlerin borçlarını neden açıklamıyorsunuz? CHP'nin bankalarda bulunan paralarına haciz işlemi yapıyorsanız, bu işlemi acaba siz Türkiye'deki bulunan kendi AK Parti ve Cumhur İttifakı'na mensup olan belediyelerde yapmayı düşünüyor musunuz, yapıyor musunuz? Bu konunun açıklığa kavuşması gerekir."

Belediyelerin SGK'ye olan borçlarına karşılık kamudan alacaklarını mahsuplaştırma talebi olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"SGK ve vergi dairelerine olan borçlarla ilgili geçmişten bu yana uygulanan bir yöntem var. AK Parti'li ve Cumhur İttifakı'na mensup belediyeler, daha çok dini, sağlık, eğitim tesisi gibi belediye arazileri üzerine yapılmış kamusal hizmet alanlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı veya SGK ile mahsuplaşma suretiyle borçların indirilmesi yöntemini seçmişlerdi. Biz bugüne kadar CHP'li hiçbir belediyenin kamu kurumlarıyla mahsuplaşma konusundaki önerilerine bir karşılık olduğunu görmüyoruz. Adaletten söz ediyorsak, bütün belediyelere benzer bir uygulama yapmak gerekir."

"Sosyal belediyecilik uygulamalarında en ufak bir sıkıntıya gitmeyeceğiz"

Zeybek, bir başka soru üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin her ay alacaklarının yüzde 5'inin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının metro yatırımları için kesildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim başta büyükşehir belediyelerimizin, bu borç yükünü çevirme ve yönetme konusunda çok ciddi biçimiyle hafızası oluştu. Belediyelerimizin kent lokantaları, semt evleri, kreşler, yurtlar, sosyal hizmetler, emeklilere verilen destekler, öğrencilere verilen burslarla ilgili en ufak bir kesintiye gitmeyeceğiz. Belediyeler gelir artırıcı önemleri geliştirecekler. Bir kısım maliyetlerde tasarruf yapacaklar. Topluma söz verdiğimiz sosyal belediyecilik uygulamalarında en ufak bir sıkıntıya gitmeyeceğiz."

Mersin Büyükşehir Belediyesi dışında başka belediyelere haciz işlemi yapılıp yapılmadığı sorulan Zeybek, "CHP'li başka belediyelere hacizle ilgili yazıların yazıldığını biliyoruz. Çok sayıda belediyemizden bilgi Genel Merkezimize ulaşmaya başladı. Belli ki SGK bir faaliyete geçmiş. Biz haciz işleminden önce belediyelerin borçlarının plan dahilinde, yasal düzenlemeyle belli bir vade içerisinde ödenmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz." yanıtını verdi.